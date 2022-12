Akinek még nincs programja szilveszter éjszakájára, ne keseredjen el: Székesfehérvár idén is jó hangulatú bulit kínál azoknak, akik a belvárosban búcsúztatják az óévet és köszöntik az éjfélkor érkező új esztendőt – írja a városi honlap. Ezúttal is lendületes, táncoltatós slágerparti érkezik a színpadra.

December 31-én, szombaton este nyolckor kezdődik a buli a Zichy-színpadnál, ahol fellép az Aserdus Tűzszínház, Dj Mynea, Kátai Jr. és a Discover Band.

A szilveszteri buli házigazdája ezúttal is Németh Gábor lesz.