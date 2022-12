Nem étlapot és nem étkezési ajánlatokat szeretnénk adni most az olvasónak, inkább elmeséljük, hogy mitől is népszerű ez a hely, ahol a környékről, Dunaújvárosról, sőt még Budapestről is betérnek ide a látogatók.

Direkt írtunk látogatókat és nem vendégeket, mert Bálint György olyan programokat rendez a „házában”, amely sok embert vonz ide. A legutolsó adventkor, most vasárnap, Fa Nándor lesz az, aki az utolsó adventi gyertyát is meggyújtja. Előtte is mind a három alkalommal helyi hírességek érkeztek, hogy meggyújtsák a fényeket. Így jött ide többek között, Miklósa Erika, operaénekes, Nagy Dávid, a verebi református lelkész és ide várták Závodszky Noémi színművésznőt, a székesfehérvári Vörösmarty színház tagját is. Ők valamennyien a Velencei tó környékén laknak, itt élnek, és elismertek. A házigazda ezért is hívta őket meggyújtani az adventi gyertyákat egy színes program keretében.

Fotós: Bálint György

A közösségi tér fogalma ezzel nem merült még ki, mert több „népművelő” csoport is jár ide, hogy az embereket szórakoztassa. Érkezik majd az Éliás Tóbiás Bábtársulat, a Verebi Így tedd rá! Táncházasok, a pázmándi általános iskolások betlehemezni és többek között a pázmándi virágkötő- és árus Darabos Anikó, aki a gyermekeket tanítja majd a kézművesség szép fogásaira. Végtelenségig lehetne folytatni, a sort, mert Bálint György tárháza kimeríthetetlen. Valamilyen módon, de mindig idecsal valakit, hogy a boráriuma közösségi térként is vonzza ide az embereket. A fellépők sem pénzért jönnek, adják a a szívüket, lelküket a munkájukkal, amit a vendégek élveznek elsősorban. Mindenki a legjavát adja.

A házigazda a közelmúltban új lehetőséggel, - talán az országban egyedüliként, ársapkát vezetett be négy közkedvelt ételére, hogy mindenkinek jusson a kedvenc ételéből. Néhány választék árát a nyári árhoz igazították vissza, így azokat most is olcsóbban kapják ez éhes betérők.

- Ez a hely találkozás a gasztronómiával, a magyar hagyományokkal, találkozás magunkkal ebben a térben és időben, amit csapatommal és az együttműködő partnerekkel tartalommal töltök meg. – mondja Bálint. A nemzet a hagyományaiban él, ezért is találkoznak itt az emberek, hogy a régmúlt időket is felidézve beszélgessenek egymással. Ez az igazi visszacsatolás, amit érdemes csinálni. Ahogy mondtam népművelőnek tanultam, és ennek veszem most nagy hasznát, amikor az embereket ebbe a közösségbe becsalogatom. Ez a hitvallásom, ez a szerelmem! Az ötletek tárházának nincs még vége ebben a közösségben. Gyermekek és felnőttek ajándékba kapják a karácsonyi fényeket, ha megdolgoznak értük. Felülhetnek az elektromos biciklire, amit ha jól meghajtanak, akkor kigyúlnak a karácsonyi fények és ragyognak a lámpák. Ez a reményteljesség fénye, ami mindenkinek kijut, nemcsak a hajtóknak…- fejezi be Bálint György.