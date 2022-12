Minderről közösségi oldalán Cser-Palkovics András polgármester tájékoztatta az embereket. A bejegyzés szerint noha az elszálló energiaárak miatt alapvetően ez év december 31-ig maradt volna nyitva az épület, most másfél hónappal tovább, február közepéig szolgálja ki a látogatókat. A napokban ugyanis Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárral egyeztetett a városvezető, itt pedig biztatóan nyilatkoztak a kormányzati egyeztetések állásáról. "Egyetértettünk abban, hogy jó esélyünk van megkapni az uszodára a támogatást jövőre vonatkozóan is, hiszen az állam szándéka is egyértelműen az, hogy az uszodák tovább működjenek. Az állami támogatáshoz szükséges adatszolgáltatás is megtörtént" – írta bejegyzésében a polgármester.

A meghosszabbításról szóló önkormányzati döntést hamarosan aláírja Cser-Palkovics András; a létesítményt üzemeltető városgondnokságot pedig tájékoztatta a folytatásról. "Amint az állami döntések megszületnek, véglegessé tehetjük majd az uszodánk nyitvatartását a téli-tavaszi időszak fennmaradó részére is" – zárta sorait az elöljáró.

A teljes bejegyzés itt olvasható el: