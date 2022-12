A tervezett beruházás két részből áll, melynek az egyik feléhez megnyerték a forrást még márciusban. Az első fejezettel kapcsolatban akkor ezt mondta Turi Balázs polgármester: -Egy közös álom megvalósításának első fejezetéhez érkeztünk. A két évvel ezelőtt elfogadott fejlesztési stratégia első és egyben legfontosabb pontjaként egy modern, a mai kor igényeinek megfelelő egészségház szerepel. A szükséges pályázatot a kiírásnak megfelelően napokon belül benyújtjuk. Mivel a lehívható keret véges, így ehhez a fejlesztéshez szorosan kapcsolódóan már nyújtottunk be más területre is forrásigényt.

Forrás: Turi Balázs Bakonycsernye Polgármestere közösségi oldal

Nem sokkal később meg is érkezett a hír, hogy a Fő tér kialakítására több mint 200 millió forint támogatásban részesül a nagyközség. Az előre elkészített tervek szerint a rendelkezésre álló forrásból finanszírozzák majd a polgármesteri hivatal és a tervezett egészségház közös terének kialakítását. A területre közösségi találkozóhelyet, fedett-nyitott árkádos részeket, okos padokat álmodtak meg, szelektív hulladékgyűjtő edényekkel, kerékpártárolóval és díszfákkal. Nem mellesleg a leendő egészségügyi épület megközelítését szolgáló utat és parkolót is terveztek, némi zöld felülettel kedvesebbé téve. Aztán az év utolsó munkanapján, amikor már szinte senki sem számított rá, megjött az újabb jó hír a nagyközség vezetőjéhez.

Turi Balázs közösségi oldalán úgy fogalmazott: -Egy igazi karácsonyi ajándék érkezett mindannyiunk számára, ugyanis az egészségházra benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, így egy közel 400 millió forintos támogatás segítségével megépülhet a modern egészségügyi alapellátást biztosító épület.

Mint megtudtuk, az egészségházban a jelenleg két külön épületben és körzetben dolgozó háziorvosok mellett helyet kapnak a védőnői alapszolgálatot ellátó szakemberek is, akik jelenleg a polgármesteri hivatal épületében dolgoznak. De ez lenne a helye a későbbiekben a fogorvosi rendelőnek is, ami azért is nagy előrelépés, mert pillanatnyilag ezért az ellátásért Mórra kell bejárni.