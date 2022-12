- Gyerekkoromban csendes, meghittek voltak az ünnepek nálunk, különösebb történetet, emelkedjen az ki akár negatívan, akár pozitívan a karácsonyok sorából, nem tudok felidézni. Sajátos hagyományai sincsenek a karácsonynak a családunkban. Ahhoz az egyhez ragaszkodtam és ragaszkodom ma is, hogy halászlének lennie kell, ezt pedig mindig én főzöm! – árulta el Disztl Péter. Ez persze nem is csoda, hiszen sokan tudják, hogy a Disztl-testvérek Bajáról érkeztek, ahol komoly hagyományai vannak a halászlé főzésnek. Péter maga is többször készített halászlét a Bajai Halfőző Fesztiválon. És hogy mi kerül náluk a levesbe?

- Ponty, harcsa és törpeharcsa, ugyanis vegyes halból készíteni a legjobb! Emellé pedig kerül az asztalra sült süllő és csuka, de idén azt találtam ki, hogy rántott törpeharcsát készítek. Remélem ráfér még az asztalra a többi finomság mellé! – mondta.

Péter kisebbik lánya külföldön él családjával, ám az ünnepekre ők is hazajönnek, hogy együtt ünnepelhessenek a többi Disztl-vel.