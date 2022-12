Boros Melinda számára az aktív pihenést a sport jelenti, és ebben még a fáradtság sem akadályozza meg. Mezei futóversenyeken éppúgy kipróbálta magát, mint a Magyar Honvédség szintű háromtusán, vagy az Ironman és a dupla Ironman távú triatlonokon. Mostanság sem tétlenkedik, éppen az ultratávok iránt érdeklődik.

Családja álmában sem gondolta, hogy amikor magasugró és gátfutó bajnok katona édesapja tízévesen lecsalogatta a lakásuk melletti kis salakos pályára, egy országosan is jegyzett futóbajnoknő kezdeti szárnypróbálkozásaival szembesülnek. Melinda legelső komolyabb távján 5200 métert tett meg, mindössze 11 évesen. Édesapja mellett testnevelő­tanárai is ösztönözték, így egyre több mezei futóversenyen vett részt. Tiniként azonban még zömmel a röplabdaversenyek kötötték le idejét.

Boros Melinda számos sportsikert ért el

Fotós: Dömsödi Richárd

– Kecskeméten születtem, de egyévesen Sárbogárdra költöztünk, ott is nőttem fel. Már a testnevelésórákon is látták, hogy mindig hajtottam, a maximumra törekedtem – eleveníti fel a kezdeteket a százados, aki később Veszprémben is élt, ám középiskolai tanulmányai rendre Székesfehérvárhoz kötötték. Reál beállítottságának és szülei javaslatának is köszönhetően később a fővárosi Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola villamosmérnök szakán folytatta tanulmányait. Nyugdíjas szülei mindketten hivatásos katonák voltak – részben ez is inspirálta, hogy most katonaként szolgál, hiszen tapasztalataik alapján biztos életpályának találta a honvédségi szolgálatot. Ezt egyáltalán nem bánta meg, számos munkahelyi és sportsikert köszönhet utólag a Magyar Honvédségnek.

– Már 2003-tól részt vettem az MH Járőrbajnokságon és az MH Háromtusa Bajnokságokon. A honvédelem berkeiben az első komolyabb eredményt az MH Mezei Futóbajnokságon, Püspökszilágyiban értem el: 2007-ben 6000 méteren első lettem – emlékezik a KFOR-missziót is megjárt katona, aki lassan négy éve a törzshadműveleti tiszti beosztásban látja el feladatait.

A százados pályafutásában a 2007-es év más szempontból is fontos mérföldkő: az MH 43. Híradó és Vezetéstámogató Ezred Híradózászlóalj, Híradószázad III. Alaphírközpont szakaszparancsnokaként akkor kezdte meg hivatásos katonai pályáját. Innen indult triatlonos korszaka is. Apránként, ám annál határozottabb léptekkel érkeztek a szép eredmények sprint-, rövid-, közép- és Ironman-távokon. Triatlonos időszakából jelentős eredményt hozott a 2014-ben teljesített nagyatádi ExtremeMan verseny – 3800 méter úszás, 180 kilométer kerékpározás, 42,2 kilométer futás. A versenyt 13 óra 3 perc alatt teljesítette, akkor már kétgyermekes édesanyaként. A sikerek sorát hosszan folytathatnánk, elég csak például 2015-ben Velencén, a Nemzetközi Ultratriatlon Szövetség által dupla Ironman-távú (7,6 kilométer úszás, 360 kilométer kerékpározás, 84,4 kilométer futás) világbajnokságát említeni. Hat női induló közül négy versenyző ért sikeresen célba – köztük Boros Melinda, aki a világbajnoki dobogó harmadik fokára állhatott 31 óra 39 perces időeredménnyel. Ahhoz, hogy a triatlonban már nem versenyez, részben közrejátszott az is, hogy 2016 óta már háromgyerekes édesanyaként minél több idejét szerette volna a családnak szentelni.

Arra is kíváncsiak voltunk, mi jut eszébe, ha azt a szót hallja: honvédség. Melinda erre egy szóval így válaszolt: a biztonság. Igen, a biztonság kulcsfontosságú egy katonának is, főleg, mert a százados egyedül neveli gyermekeit. Hajnali 5-kor kel, a kutyasétáltatás, reggeli készülődés után máris viszi a lányokat iskolába, óvodába. Majd irány a sereg, és persze a reggeli futás, immár honvédségi környezetben. Mivel a Magyar Honvédségnél kötelező a napi sporttevékenység, ez nagy kincs számára. Ahogy tudja, kihasználja felkészüléseire az adott időkeretet, mert a család mellett nem tudna rá elég időt fordítani.

Mára a triatlon után csak a futás maradt meg, ám az rendíthetetlenül. Zömmel hétvégi futóversenyeken indul, amikor húga vagy szülei tudnak vigyázni a gyerekekre. Novemberben párjával, Jentetics Róbert főtörzsőrmesterrel az athéni klasszikus maratonra készül, ahol tizennyolcezer emberrel együtt teljesít a távot.

A százados idén harmadik helyen végzett az éjszakai félmaratonon Balatonfüreden, illetve a badacsonyi félmaratonon; a Wizz Air félmaratonon egyéni csúcsot ért el; a Balatonlellén megrendezett, tíz kilométeres éjszakai futáson pedig kategóriájában az első, összetettben a második helyen végzett. Az idei MH Mezei Futóbajnokságon is sikeres volt: hat kilométeres távon, kategóriájában a dobogó második fokára állhatott fel. (Ezen a versenyen 2015-ben egyéniben első lett, csapatban pedig harmadik helyezett.)

S hogy milyen terveket dédelget az új esztendőre? Jövő májusban az Ultrabalatonon szeretne indulni négyfős csapattal.

– A gyerekek egyre nagyobbak lesznek, így több időm lesz futni. Továbbra is félmaratonokban, maratonokban és ultratávokban gondolkodom, hiszen ahogyan telnek az évek, az ember egyre jobban bírja fejben, egyre kitartóbb – mosolyog Boros Melinda százados.