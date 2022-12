- A karácsonyra szerencsére mindig jut idő, hisz ilyenkor nincsenek fellépések. Ám aztán általában újév közeledtével már telik a naptáram, rengeteg foglalt időpontom van. A család ezt már megszokta, több mint huszonöt éve vagyok a pályán. Családi háttér nélkül nem is menne – árulta el Bérces Viktor, aki karácsony előtt, december 23-án Palkonyán Miklós Erikával és Tóth Verával lépett fel. Családjában amúgy évek óta Szentestén náluk jönnek össze. Az ünneplés a terített asztalnál, majd a karácsonyfa mellett zajlik. Viktor felesége minden évben plafonig érő fát választ, amit évek óta egy ismerősnél vásárolnak. Karácsony másnapján már inkább a pihenésé a főszerep és kezdenek a szilveszterre hangolódni. A december végét általában Balatonfüreden töltik, ahonnan szép kirándulásokat tesznek a feleségével Balaton-Felvidéken.

- Természetesen nincs szilveszter fellépés nélkül. Ez már évek óta így van, de a mi szakmánkban azt szokták mondani, addig jó, amíg hívnak. Eddig talán egyetlen szilveszter maradt ki az elmúlt 25 évben, amikor nem volt koncertem. Őszintén szólva, nem is tudtam mit kezdeni a helyzettel. Az otthoni házibuli nem az én világom, elég aktív ember vagyok, szeretek ilyenkor is inkább fellépni. Szabadtéri koncerteket viszont már nem vállalunk, mert sokszor olyan hideg volt a színpadon, hogy nem tudtunk rendesen játszani – mondta a zenész, aki az idén egy zártkörű rendezvényen lép majd fel Mujahid Zoltánnal december 31-én. Nem sok ideje marad aztán kipihenni az év utolsó buliját, hiszen az egyetemen januárban folytatódik a vizsgaidőszak, az aktuális tanév első szemeszterének végén közel 300 diák felkészültségét kell értékelnie, amihez természetesen neki is naprakésznek kell lenni. Tehát, decemberben ő is átnézi a vizsga-követelményeket.