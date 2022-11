Idén is különleges fényruhát kap a Székesfehérváron járó kedves kisvonat: az ünnepi díszbe öltöztetett jármű nagy élmény a gyerekeknek, családoknak – s jó hír, hogy mindezen fényes utazás mellé idén sem marad el a város ünnepi kivilágítása. A hangulat tehát adott lesz idén is: első alkalommal november 26-án, majd 27-én indul a székesfehérvári Tourinform Iroda fényvonata, s ezt követően az adventi hétvégéken minden szombaton és vasárnap tesz egy nagy kört a városban a Városház tér 3-tól a Zichy ligetig, majd onnan vissza. S hogy látványos is legyen, sötétedés után számíthatunk rá: 16.30, 17.20 és 18 órai indulással. A kisvonat titkairól és értékeiről itt írtunk bővebben.

De magával a Télapóval is vonatozhatunk egyet, mégpedig egy kellemes kirándulás keretében, a Vál-völgyi Mikulásvonaton. Varázslatos kalandot ígérnek a szervezők december 3-án és 4-én 10 és 18 óra között. Ez a vonat is szépen ki lesz díszítve és világítva, itt azonban a felcsúti vasútállomáson és magán a vonaton is lesznek programok: foglalkozások, mesevetítés és egyéb izgalmak várják a gyerekeket