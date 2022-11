Mintegy 60-70 résztvevője volt a falun végig vonuló menetnek, ami azért sem kis szó, mert amellett, hogy Újbarok kicsi település, éppen aznap tartották a szomszédos szári iskolában is a Márton-napot. Az újbarki gyerekek pedig oda járnak tanulni. A lámpás felvonulás minden évben a focipályától indul, végighalad a Fő utcán, aztán a Vajda János utcán, a Barok utcán, majd a Barok közön keresztül érkezik meg a kultúrházhoz. A kellemesen meleg teremben olynakor már szépen sorakoznak a tálcákon a megkent zsíros és tepertőkrémes kenyerek, melléjük készítve a karikára vágott lilahagyma. Nem maradnak el a sós és édes ropogtatni valók és sütemények sem, a forraltbor pedig egyenesen kihagyhatatlan!

Forrás: Újbarki Német Nemzetiségi Önkormányzat

- Az első felvonulások egyikén közösen készítettünk lámpásokat. Vannak, akik még ma is ezzel jönnek el Márton-napkor. Ez a közösségi esemény egyébként a falu egyik legrégebbi rendezvénye, ami összesen kétszer maradt el eddig. Egyszer a hatalmas szélvihar miatt, de a kultúrházban akkor is összeültünk beszélgetni. Másodszor pedig a gyerekekre való tekintettel valamelyik évben a nagyon hideg idő miatt – idézte vissza Pats Krisztina, az újbarki Német Nemzetiségi Önkormányzat egykori elnöke, aki ma is aktív a faluban. Tőle tudjuk azt is, hogy eddig még nem merült fel igény egy nagyobb, komolyabb, esetleg vacsorával is összekötött Márton-napi rendezvényre Újbarkon.