Esztergom és Székesfehérvár is szívvel-lélekkel őrzi Szent István király örökségét – talán ez az egyik legfontosabb alap arra, hogy a két nagyváros ne csak a történelmi hagyományok terén, de a 21. században is szoros kapcsolatot ápoljon. Ez volt az egyik leglényegesebb eleme és oka annak, hogy 2022 tavaszán mindkét város képviselő-testülete szándékát fejezte ki testvérvárosi kapcsolat létrehozására. Ezzel kapcsolatosan kerestük most meg a fehérvári önkormányzatot, ahol elmondták: „Méltó és szép kezdeményezés, hogy hazánk két történelmi városa, amelyek Szent István óta meghatározói hazánk életének, testvérvárossá válva erősítsék meg együttműködésüket. A szándékát erre már mindkét város kinyilvánította. A Közgyűlés pénteki ülésén vezetjük át az erre vonatkozó megállapodás megkötését. Ezt követően a város polgármestere alá fogja írni az együttműködésre vonatkozó dokumentumokat, amelyeket megküldünk Esztergomba.”

Azt is tudni lehet, hogy a két város együttműködése már megkezdődött, nem vártak a szerződés hivatalos aláírására: erre lehet jó példa az, hogy az esztergomi adventi programokat összefogó turisztikai szervezet megkereste Székesfehérvárt, hogy az idei évben a karácsonyhoz legközelebb eső adventi hétvégén lehetőséget biztosítsanak városunk bemutatkozására.

A Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. állítja össze a programot és képviseli Fejér megyeszékhelyét. F. Szegő Krisztina, a társaság ügyvezetője elmondta: a Székesfehérvári Kézművesek Egyesülete kap egy standot, ahol az utolsó adventi hétvégén, péntektől vasárnapig árusíthatják portékájukat. De helyet kapnak az esztergomi adventi eseményeken Fehérvárt bemutató filmek is. December 17-én, szombaton pedig egyórás műsor keretében lép fel a fehérvári Vox Mirabilis kamarakórus, Kárász András csellista és Farkas Eszter versmondó, valamint Váradi Eszter Sára és Keller János műsorát láthatják majd az esztergomiak.