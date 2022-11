Bár a szervezők elmondása alapján idén szerényebb körülmények között valósul meg a programsorozat, azért mégis bőven lesz miből válogatni.

November 27-e advent első vasárnapja, az ünnepre való felkészülést, hangolódást segítő programok azonban már szombaton kezdetét veszik.

– Látszik az a lázas készülődés, ami az emberek szívében, gondolkodásában jelen van és látszik az a készülődés, ami egy nagyobb közösséget érint. Megpróbáljuk, azok között a talán kicsit szerényebb körülmények között, amire most módunk van megtenni azt, hogy az emberek ennek az időszaknak az örömétől és a szépségétől ne legyenek megfosztva – fogalmazott Spányi Antal. A megyés püspök kiemelte, az advent valójában egy szent idő, amikor Jézus születésére készülünk, gondolunk azokra az időkre, amikor az emberek várták, remélték, hogy beteljesül az isteni ígéret és eljön a Megváltó. – A lényeg, hogy a sokféle csillogás, ajándékvásárlás mellett tudjunk időt szánni arra is, hogy az advent mélyebb üzenetét csentben, befelé fordulva, imádkozva, a lényegre figyelve, a szeretetet gyakorolva nemcsak a közvetlen szeretteink körében, hanem tágabb értelemben tudjuk igazán megélni. Lélekben is kell készülnünk ahhoz, hogy a karácsony szép legyen. Azt kívánom Székesfehérvár minden polgárának, hogy ebben az adventi időszakban a lényeget tudják meglátni, és tudjanak örülni, hogy eljön az az idő, amikor az emberi élet beteljesedik – hangsúlyozta Spányi Antal.

Cser-Palkovics András polgármester kiemelte, hogy most, az adventre való előkészületek, a város karácsonyfájának érkezése kapcsán, mintha most még nagyobb lenne az öröm, mint a korábbi években. – A mostani időszakban ezek a hírek talán pozitív hírek, amik még fontosabbá válnak. Elsősorban abban kell hinnünk és reménykednünk, hogy az emberek kapaszkodót keresnek és ezt akár egy ilyen szent időszak vonatkozásában is meg tudják találni – fogalmazott a polgármester. Mint mondta, a programok, díszek mind azt célozzák, hogy az emberek készülhessenek a karácsonyra. A városvezető kiemelte, az idei szerényebb körülmények abban válnak láthatóvá, hogy a színpadi programok csak vasárnapra koncentrálódnak, minden más elem viszont hasonló lesz a korábbi évekhez.

Fotós: Nagy Norbert

Igaz Krisztina, Igaz Krisztina a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője összefoglalta a milyen programok várják az adventi időszakban a belvárosba látogatókat. A város karácsonyfája mellett felépül a betlehem és zakatol majd a gyermekek nagy kedvence, a mesebeli kisvonat is. Advent első vasárnapján, 17:45 órakor karácsonyi dalok csendülnek fel a Kisangyalk karának előadásában. Igaz Krisztina elmondta, idén a város tizenhárom iskolájából, több mint hatszáz diák csatlakozott az alkalmi kórushoz. Előadásuk után az első adventi gyertyát Spányi Antal és Cser-Palkovics András gyújtják meg, majd kigyúlnak a belváros ünnepi fényei is. Az adventi vasárnapokon zenés színpadi produkciók várják a közönséget, akik a helyi művészek mellett országosan ismert énekeseket is hallhatnak. Hétköznapokon a város kisiskolásai és óvodásai lépnek színpadra, hiszen régi hagyomány már, hogy ünnepi műsorukat a belvárosban is bemutatják. Idén is naponta nyílik majd ki az adventi naptár ablaka, ezúttal viszont a korábbiaktól eltérően. – Mivel a városháza felújítása még zajlik, az adventi ablak a színpadon nyílik majd ki. Készültük egy kis ablak installációval, ami mögött december 1. és 23. között egy-egy vers, mese, tánc-, vagy zenedarab előadói jelennek meg 17:30-kor – emelte ki Igazg Krisztina. Az idei év újdonságára a Vasvári Pál utcában lelhetnek rá a járókelők, ahol egy mesebeli manóvárost alakítanak ki, aminek ablakain keresztül egy aprócska ünnepi világ nyílik meg azok előtt, akik bekukucskálnak. A szervezők egészen december 24-ig színes programokkal készülnek, melynek részletes listáját megtalálják a www.fehervariprogram.hu weboldalon.

Ugrits Tamás pasztorális helynök, püspöki irodaigazgató elmondta, a Püspöki palota udvarán is kézműves és jótékonysági vásár várja a látogatókat 10:00 és 19:00 óra között. Spányi Antal itt november 26-án, szombaton 16:30 órakor gyújtja meg az első adventi gyertyát, a színpadon pedig a Székesfehérvári Egyházmegye katolikus iskoláinak tanulói adnak műsort az adventi hétvégéken.

Sinkovicsné Máté Hortenzia karitászigazgató-helyettes a Katolikus Karitász jótékonysági akcióit foglalta össze, mellyel kapcsolatban kiemelte, a cél természetesen idén is az, hogy a rászoruló családokat segítsék és szebbé tegyék számukra az ünnepet. Mint mondta a plébániák által meghatározott helyen és időben tartós élelmiszereket gyűjtenek majd, de idén is elindul az Angyalbatyu ajándékgyűjtés, ahol játékadományokat gyűjtenek. Arra kérik a jótékonykodókat, hogy amennyiben mód van rá, a játékokat cipősdobozokba csomagolják, amire ráírják a megajándékozni kívánt gyermek nemét és életkorát. Sinkovicsné Máté Hortenzia elmondta, ezeken kívül számos olyan akció valósul majd meg a plébániák közreműködésével, lesz, ahol tűzifát, ebédet, vagy éppen karácsonyfát osztanak majd. A gyűjtések helyszínéről a www.karitasz.hu weboldalon tájékozódhatnak.