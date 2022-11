A közösségi oldalakon volt, aki egyenesen azzal poénkodott, hogy biztosan azért túrták fel a feketehegy-szárazréti körforgalmat, mert egy újabb sávval bővítik azt. Természetesen nem erről van szó, hanem arról, hogy a Városgondnokság is próbál spórolni a parkfenntartás mostanra igencsak megnőtt költségein. Ennek része például az, hogy a város területén sok helyen, így a körforgalmakban is évelő növényeket ültetnek most el a korábban megszokott egynyári növények helyett. Ezeket aztán később jelentősen olcsóbban és könnyebben, kevesebb emberrel lehet gondozni.

A már említett körforgalomban, amely mintegy 130 négyzetméternyi felület, először geotextilt terítenek le, hogy a gazok, gyomok ne üssék itt fel olyan könnyen a fejüket, majd kavicsos évelőágyat készítenek.

Hasonlóan alakul át a Balatoni út – Bakony utca – Jancsár köz találkozásánál lévő körforgalom, amely több mint 200 négyzetméteres. Ott felszámolják a rózsákat, majd a geotextil után érkeznek az évelők.

A Balatoni út – Szilvamag utca körforgalmánál a levendulát meghagyják, a rózsákat egy fehér virágú évelő fajra cserélik ki, a fűzfa koronát pedig vadszőlővel futtatják be.

A Csíkvári úti körforgalomnál a terület egyik felét úgynevezett kulé kaviccsal, a másik felét pedig bazalt zúzalékkal fedik be, a kulé kavicsba díszfű fajokat ültetnek.