Az Egyesült Államokból származó kampány közel húsz évvel ezelőtti hazai meghonosítója is a velencei lelkipásztor volt. Az ország egyik legnagyobb szabású adventi adománygyűjtő programjának egyik legfontosabb bázisa a segélyszervezet két és fél éve Pákozdon felépült logisztikai bázisa.



A Baptista Szeretetszolgálat idén már tizenkilencedik alkalommal hirdette meg hagyományos Cipősdoboz Akcióját, amelynek során munkatársaik és önkénteseik – támogatóik és segítőik jóvoltából – az adventi időszakban országszerte sokezer cipősdoboznyi ajándékot gyűjtenek össze és juttatnak el hátrányos helyzetű gyermekek számára. Az elmúlt esztendőben az egészségügyi válsághelyzet nehézségei ellenére is 50 ezer 930 ajándékkal lephették meg a gyermekeket.



Az akció egyik kiemelt eseményeként november 25-én, pénteken a budapesti Városháza parkban megnyitották megújult, központi gyűjtőhelyüket. Az eseményen Dr. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke köszöntötte a megjelenteket, közöttük a vendégeket és a Cipősdoboz Nagyköveteket. Elhangzott: hálával és köszönettel tartoznak mindenki felé, aki eddig is igyekezett szebbé tenni a nélkülöző gyermekek Karácsonyát és bizakodnak abban, hogy idén a tavalyinál jóval több ajándékot sikerül összegyűjteniük.

Béres Alexandra lett az idei akció egyik nagykövete

Bodrogi Enikő, az X-faktor című televíziós műsor versenyzője énekelt a helyszínen, mások mellett jelen volt Béres Alexandra és Király Viktor, az akció két jószolgálati nagykövete, valamint az egyik budapesti általános iskola tizenöt tanulója, akik átadtak néhány cipősdoboznyi ajándékot a gyűjtőpont önkénteseinek. Idén országszerte összesen 386 gyűjtőponton várják a Baptista Szeretetszolgálat munkatársai és önkéntesei az adományokat december 18-ig. A gyűjtőpontok közül hét székesfehérvári, de le lehet adni az ajándékokat egyebek mellett Csákváron, Nagyvenyimen, Mezőfalván, Balinkán, Kisapostagon, Agárdon, Sárosdon és Dunaújvárosban is. (A pontos címek az akció honlapján megtalálhatóak.)