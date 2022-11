A szakember hangsúlyozta: -Az állatvédelem csak akkor tud eredményes lenni, ha mindenki együttműködik, vagyis akkor, ha az önkormányzat, a hatóság és a rendőrség jól dolgoznak. A civilek súlyát mutatja az is, hogy ha ma bárki állatot talál, vagy ilyen jellegű bűncselekményt észlel, akkor a szemtanúk nem a rendőrséghez, hanem a civil szervezetekhez fordulnak. Közös felelősségünk az állatvédelem kapcsán, hogy egy olyan társadalom nőjön fel, akinek már alapvető szándéka az állatok életminőségének javítása, ám ehhez kellenek olyan elkötelezett civil szervezetek, mint a HEROSZ is, akik egyben tanítják is a társadalmat.

A HEROSZ elnöke úgy fogalmazott: -Számunkra ez kettős ünnep, hiszen 1882-ben alapította meg Magyarország első Állatvédő Egyesületét Herman Ottó természettudós. A most 30 éves HEROSZ gyakorlatilag ennek a jogutódja. Berey Attila hozzátette: A HEROSZ négy állatmenhelyet működtet ma is az országban. Fehérváron, Budapesten, Szentesen és Ózdon is van telephely, ahol több ezer tag, rengeteg önkéntes, illetve aktivista lát el éves szinten 800-1000 kutyát, az élelmezéstől az állat egészségügyi ellátásig. A jövőt illetően az a kérésem, elsősorban az állattartók, a lakosság felé, hogy tartsuk szem előtt a felelős állattartás szabályait, kezdve azzal, hogy mielőtt bárki bármit hazavisz, tegye fel magának a kérdést: Vállalhatok én egy ilyet? Megengedik a körülményeim, hogy vállaljak egy állatot? Ez azért fontos, mert ha már egyszer vállaltam, akkor kutya kötelességem arról a szerencsétlen állatról gondoskodni.

A HEROSZ fehérvári telepének vezetője is visszaemlékezett. Krebsz Gyöngyi kiemelte: -Immár 30 évvel ezelőtt indultunk, és nemrég én is felidéztem kicsit azt az időszakot. Magyarországon nem volt még állatvédelmi törvény, amikor mi menhelyként kezdtünk el működni, angol mintára. Azóta már van ilyen törvény és mi is sokat fejlesztettünk, szépítettünk a telepen, így, ha most végig megyünk az állatotthonon, akkor büszkék lehetünk az eredményre, de ez nem kizárólag a mi érdemünk, hiszen a város támogatása nélkül ez nem valósulhatott volna meg.

A munkatársaival kapcsolatban azt mondta a telepvezető: -Mindig mondom nekik, hogy legyetek büszkék a munkátokra. Ez egy nagyon furcsa feladat, melynek elvégzése során az emberek nagyon-nagyon nem szép oldalával találkozunk. Számunkra, állatszerető emberek számára nagyon nehéz lelkileg feldolgozni azt, hogy néha milyen iszonyatos állapotban érkeznek hozzánk ezek az állatok. Nagyon sok a támogatást kapunk, most is folyamatosan mikuláscsomagokat bontok és bár ez a figyelmesség elsősorban az állatoknak szól, de azért a dolgozóknak is egyfajta elismerés a sok támogató, és néha azért van a csomagban egy-egy csoki is, amit biztosan nekünk szánnak. Mi 365 napon keresztül nyitva vagyunk, sosem zárunk be kivéve ma, mert itt vagyunk, de ilyen talán még nem is volt a 30 év alatt.

A város vezetői ajándékcsomagokat és díszoklevelet adott át a HEROSZ képviselőinek és a két megjelent érintettnek, a kutyáknak.