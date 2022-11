A József nádorosok igazgatónője, Keindl Zoltánné maga is tanítónő eredetileg, jól ismeri ezt a korosztályt. Nagy szeretettel köszöntötte a 2022-dik évi résztvevőket, nyolc iskolából negyvennyolcan érkeztek felkészítő pedagógusaikkal, szüleikkel az őszi eseményre. Osztályonként szerepeltek a gyerekek, a zsűritagok többsége is alcsútdobozi diák volt, vagy itt tanított és tanít, illetve szívesen térnek vissza újra és újra a rangot kivívott irodalmi-költői seregszemlére. A versmondók már a saját iskolájukban házi versenyen mérettek meg, ők ott már a legjobbak voltak. Idén is, mint általában a negyedik osztályosok között, magas színvonalú produkciók születtek!

Fotós: Zsohár Melinda

Bevezetésként a vendéglátó iskolások egy tréfás népmesét adtak elő, Szanyiné Halgancz Teréz, Trézsi néni betanításában, nagy sikerrel. A versenyt követően pedig bőséges vendéglátásban részesültek az ifjú szavalók a szülők jóvoltából, finom házisüteményeket készítettek, mint szoktak mindig. Az igazgató Mariann néni csángó táncházba hívta a gyerekeket, amíg a zsűri tanácskozott. Mindem kis vendég kapott egy papír Márton libát, sokan azt szorongatták a versmondás alatt is. Emlékezetes mondás hangzott el az egyik elsős kislánytól „A libát letegyük vagy fogjuk a kezünkbe?” A válasz a naphoz illőn szólt. „Ahogy szeretnétek!”