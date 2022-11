Az összejövetel nem is kezdődhetett mással, mint az egyesület himnuszával: a „Nem csak a húszéveseké a világ" című slágert mintegy 60-70 ember dúdolta a Felsővárosi Közösségi Ház nagytermében – be kell valljam –, még jómagam is. A nyugdíjas “tinik” vezetője, Bognár Mária, örömmel fogadta az érkező vendégeket, köztük Cser-Palkovics András polgármestert, Deák Lajosnét, Horváth Miklósnét és Földi Zoltán képviselőt, valamint az egyesület életében fontos szerepet betöltő személyeket és tagokat, akiknek egy-egy oklevelet nyújtott át emlékül.

A ráhangolódást biztosító Szenes Iván örökzöld slágerét követően a klub vezetője ünnepi beszédében felelevenítette az elmúlt évek történéseit, összejöveteleit, amelyek jellemzően egy-egy évszakhoz, ünnephez kötődnek. Így például minden évben választanak pünkösdi királyt és királynét, az Anna-napi bálon a szépkorúak szépét, de természetesen nem maradhatott el az említések sorából a szüreti mulatság sem, ahol a hölgyek közül megválasztották a Szőlőskertek királynőjét is. Bognár Mária beszédében megemlékezett Szenes Iván művészről is, akinek az ismert dalának nevét vette fel anno klub. Elárulta: amíg élt a művész, többször is megfordult Fehérváron és mindig is segítette nyugdíjasokat, akiket televíziós felvételekre is többször elvitt.

A város nevében Cser-Palkovics András polgármesteri emléklappal köszöntötte a jubiláló szervezetet. Mint mondta, a "Nem csak a húszéveseké a világ” Nyugdíjas Klub nagy értéke a városnak, hiszen egy olyan összetartó közösségről beszélünk, amelynek nemcsak múltja, hanem jelene is van, amely kitartott a pandémia idején is. Kiemelte, hogy legfőbb értéke abban rejlik, hogy tagjai megtapasztalhatják, milyen jó közösségben lenni és ott élményeket szerezni.