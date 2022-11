A város összes körforgalmát átépítjük, kicseréljük ugyanis azok teljes növényállományát, zöldfelületét – árulta el a feol.hu kérdésére Bozai István, Székesfehérvár városgondnoka. – Szárazságtűrő és sokkal kevesebb gondozást igénylő növényekkel ültetjük be a város összes körforgalmát. Az elmúlt években kipróbáltuk már ezeket a növényeket, két körforgalomban is ilyenek találhatóak jelenleg is: az egyik a Ligetsor végén, a másik a Berényi úton. Mindegyikben kavicsba ültetett, szárazságtűrő növények vannak. Ugyanezt folytattuk a Vörösmarty tér felújításánál, a „Kisbudai” csomópontjánál lévő egységek esetében. S miután bevált a változtatás, sokkal kevesebb gondozást igényelnek e növények és tetszetősek, ezért az a döntés született, hogy a város összes körforgalmában ilyenek lesznek.

Mint kiderült, egyáltalán nem igényelnek öntözést ezek az évelő növények. – Elsősorban a rózsákat cseréljük ki, amelyek nagyon komoly fenntartási költséggel jártak – tette hozzá Bozai. A kiásott rózsatöveket egyébként ingyen odaadja az érdeklődőknek a Városgondnokság. Fejenként 10 tövet adnak, melyekért a Berényi út 15-be lehet menni. Azt kérik, kesztyűt, dobozt mindenki vigyen magával. A tövekért november 10-én, azaz most csütörtökön 8 és 15 óra között, valamint 11-én, pénteken 8 és 13 óra között lehet menni.

Tizennégy körforgalmat érint most ez az átalakítás, a munkálatok a közeljövőben láthatóak is lesznek – ahogy például most a Balatoni út-Jancsár körforgalom esetében.