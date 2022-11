Gyúró Község Önkormányzata vonatkozó rendeletének értelmében az igényt azok adhatják be, akik Gyúró közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek. A pályázat beadásának további feltételeiről érdemes tájékozódni az önkormányzat honlapján, ahonnan egyben letölthető az igényléshez szükséges nyomtatvány is. Ne feledjék, az igénylőlap kitöltésén túl a kérelmező köteles a kérelemben feltüntetett igazolásokat és mellékleteket is benyújtani a kérelemmel együtt.

Az önkormányzat összesen 40 erdei köbméter fát oszthat szét, családonként legfeljebb 5 köbméter fát tud biztosítani, amelyet a rendelet értelmében március végéig szállít ki a támogatást elnyerőknek.