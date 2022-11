A humorista óriás húsz évvel ezelőtt, 2002. április 10-én hunyt el. A XX. század második felének legendás és felejthetetlen alakjának múltidézős estjére érkeztünk a táci önkormányzat tanácstermébe. Hofi pályafutásának kezdetéről, első évtizedéről mesélt a hallgatóságnak Sztankovszky Miklós.

Akkoriban egy egész ország röhögött a poénjain. Ha valaki tudni akarta, mi történt az országban, az azt mondta: hallgassuk meg Hofit.

A tégla-, majd porcelángyári munkásból intézménnyé növő ikon volt, aki a hatalomból is paródiát csinált. Egyszerre bohóc és radikálisan szókimondó filozófus – ahogy Sztankovszky Miklós fogalmazott – aki félelmetesen aktuális ma is. “A szobor ha jó ha rossz akkor is megmarad, amit én csinálok az véget ér aznap este” – nyilatkozta egyszer Hofi Géza. Minden idők legnagyobb és legbölcsebb komikusa volt, de ebben az egyben tévedett. A komikus hírneve azóta sem fakult meg.

Megmagyarázhatatlan módon, a mostani tévé és rádió csatornák csak nagyon ritkán tűzik a programjaik közé műsorait. Ezzel szemben az interneten valóságos rajongói klubok alakultak és folyamatosan az egyik legnézettebb előadó az online oldalakon.

A magyar kabaréműfaj külön úton járó, kiemelkedő népszerűségű mesterének kalandos élet és karriertörténete rajzolódott ki az előadáson, színházi történetek, idézetek és videóbejátszások kíséretében.