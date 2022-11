Az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. (OJV) által alapított Gróf Széchenyi Zsigmond Emlékérmet minden évben olyanok kapják, akik sokat tettek az évente megrendezendő Országos Jótékonysági Vadászat eredményességéért. Az esemény eredetileg Fejér megyéből indult, évekig itt – Kápolnásnyéken – rendezték meg, ám sikere arra buzdította a szervezőt, hogy kiterjessze az eseményt. Így immár országos, sőt mi több, nemzetközi szinten is elismert rendezvényt szervez minden év december 27-én az OJV. Minden megyéből egy díjazott kerül ki, így ezúttal is tizenkilenc emlékérmet adhattak át pénteken az illusztris helyszínen – a Vajdahunyad várában.

Fotós: Kricskovics Antal

Ezúttal Estók János, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár főigazgatója, Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára, L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, Szolláth Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke és Fejes László, az OJV ügyvezetője köszönte meg a díjazottak munkáját, elhivatottságát. Fejér megyéből az idei évben Simon László székesfehérvári cégvezető részesült az elismerésben.

Fotós: Kricskovics Antal

- A díj alapításának célja az volt, hogy a jótékonysági vadászat alkalmával a legaktívabb megyei szereplőket elismerjük. 2020-ban alapítottuk az emlékérmet, melynek rangját emeli az a hozzájárulás, melyet Széchenyi gróf özvegye még életében írásban adott nekünk. Ez nem csak hitelessé, de egyedivé is teszi az emlékérmet. Tavaly a nemzetközi világkiállításon adtuk át, most pedig a Vajdahunyad várában, azaz a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és könyvtár épületében. Itt vannak a nemzeti trófeák, ezer szállal kötődik tehát a témához a helyszín – mondta el a feol.hu-nak Fejes László. Az eseményen pedig a Múzeum főigazgatója okozott kellemes meglepetést, amikor kiemelte: Széchenyi és a Múzeum között erős az összefonódás – ezt alátámasztandó eredeti vadászati beszámoló írást is hozott Széchenyitől az eseményre, melyet fehér kesztyűben mutatott meg a résztvevőknek.

A Fejér megyei díjazottról, Simon Lászlóról pedig elhangzott: az OJV Fejér megyei rendezvényének évek óta elkötelezettje. Maga az elismert pedig így szólt:

- Nagyon meghatódtam, jól esett az elismerést – mondta el a feol.hu-nak a Fejér megyei díjazott. – Amikor visszaigazolást kap az ember azért, amiért dolgozott, az nagyon jó érzés. Fehérvár életébe egyébként is bekapcsolódtam a cégemen, a Metal-For Kft-n keresztül, több jótékonysági kezdeményezés mellé álltunk már. A jótékonysági vadászat azonban más dimenzióba, egy magasabb szintre vitt minket. Gyerekeken segíteni ilyen jelentős platformon – immáron országos szinten - igazán jelentős dolog. Ez motivál engem is.

Fotós: Kricskovics Antal

Az idei lesz a tizedik – jubileumi - jótékonysági vadászat december végén: 124 millió forint adománynál tartanak, 172 eszközt vásároltak az ország kórházainak, s ezzel mintegy 85 ezer gyermeken segítettek. - 2022-re eljutottunk oda, hogy Magyarország leghatékonyabb és legszélesebb körre ható karitatív programjává vált az OJV – hangsúlyozta Fejes László.