Manapság, néhány kivételtől eltekintve, egyre kevesebben olvasnak papír alapú újságokat, magazinokat, pláne folyóiratokat. Pedig azok továbbra is megjelennek és olyan tartalmak is elérhetők benne, amelyekért érdemes fellapozni a különböző újságokat. Főként, ha valamilyen szakterületen, speciálisabb területen szeretnénk tájékozódni. A www.tordas.hu/lapozo oldalon ezentúl minden héten jelennek meg rövidebb, hosszabb ízelítők a könyvárban olvasható, sőt nagyrészben ki is kölcsönözhető folyóiratokból. Aktuálisan az IPM és a Magyar Krónika októberi számába tekinthetnek be az olvasók.