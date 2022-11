Évek óta nagy sikerrel fut Iszkaszentgyörgyön is az adventi ablak-kalendárium: december 1-24. között minden nap másik ház ablakában gyúlnak fel a karácsonyi fények, az adott nap számával együtt. A napi címet azonban tavaly sosem árulták el előre, minden napra a háztulajdonos írt rejtélyes versikét, amelyből az útnak indulók megfejthették, hol keressék a soron következő adventi ablakot. Múlt évben annyival bővült még a kalendárium, hogy – spontán kezdeményezésre – a jelentkezők szerény vendéglátással is várták az ablakvadászokat. A legtöbb helyen forró tea, forraltbor, aprósütemény, cukorka, szaloncukor került a ház előtt felállított kis asztalokra, amely mellett rövidebb-hosszabb beszélgetés is kialakult az emberek között. Mint kiderült, remek lehetőség volt ez arra, hogy a faluban élők – a lakók száma az utóbbi évek alatt jelentősen megnőtt - jobban megismerjék egymást. Nos, erre az idén is lehetőség lesz.

Aki vállalja ablakának díszítését és a címéhez tartozó versike megírását, az nevével, címével, e-mail címével és telefonszámával november 25-én 16 óráig jelentkezhet a [email protected] e-mail címen. Az ablakdíszítők között díjakat is sorsolnak majd.