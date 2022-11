A Howmet Alapítvány már több éve támogatója az Óbudai Egyetem Alba Regia Karának, hagyományukat folytatva pedig idén is több mint 7 millió forinttal járultak hozzá az intézmény fejlődéséhez. A vállalat azon túl, hogy anyagi értelemben támogatja a kar működését a szakmai képzésben is jelentősen kiveszi a részét, hiszen jelenleg is több, duális képzésben résztvevő hallgatóval foglalkoznak.

– Nagy öröm ez a mai nap, mert ez egy régi, hosszútávú együttműködés a cég és az egyetem között. Ebben mindig voltak olyan időszakok, amikor a gazdaság egy kicsit fentebb volt, volt, amikor kicsit lentebb. Most is egy kihívásokkal teli időszakot élünk az ipar tekintetében is, hiszen energia nélkül az ipar nem tud működni. Dacára ennek mégis azt látom, hogy azok a stratégiai együttműködések, amik meghatározzák ennek a városnak a fejlődését, és nemcsak a közeljövőjét, hanem kicsit a távolabbi jövőjét is, azok fenn tudnak maradni, újabb tartalmakkal tudnak megtöltődni – fogalmazott Cser-Palkovics András polgármester a támogatás átadásán. Mint mondta, ez a mostani támogatás is arról szól, hogy ennek az együttműködésnek nemcsak múltja van, hanem jelene és jövője is, a cél pedig a diákok lehetőségeinek biztosítása, növelése. – Ugyanakkor célja a fiatalok irányába annak a jogos üzenetnek a megfogalmazása is, hogy igenis van értelme itthon maradniuk, van értelme máshonnan idejönniük, mert ez a város egyetemét, utána pedig iparát tekintve is egy jó szakmai és egzisztenciális jövőképet tud számukra adni – emelte ki a városvezető.

Katus István, a Howmet-Köfén Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, az idei már a hetedik a támogatások sorában, hiszen már 2016-ban, az első ilyen alkalommal úgy gondolták, hogy nemcsak egy egyszeri támogatást nyújtanak az egyetemnek, hanem hosszútávú együttműködésbe kezdenek. – Az elmúlt hét évben közel 150 millió forintot juttatunk az egyetemhez azokhoz a projektekhez, amelyek hozzásegítették a vállalatot ahhoz, hogy tényleg olyan szakemberek kerüljenek ki az intézményből, akiket egyből tudunk alkalmazni – emelte ki az ügyvezető igazgató. Mint mondta, sok olyan kollégája van már a vállalatnak, akik egykor ezen az egyetemen tanultak és jelenleg is több duális képzésben résztvevő hallgató van, akiket támogatnak tanulmányaik során.

Az Alba Regia Műszaki Kar dékánja, Györök György köszönetét fejezte ki a támogatásért, és úgy fogalmazott, csak korszerű eszközökkel tudnak jól, korszerűen tanítani. – Dékánként azt ígérem, hogy felelősséggel és hihetetlen nagy odafigyeléssel, cégek irányába történő mindenféle segítő szándékkal fogjuk ezt az összeget jó befektetésként, jó célokra használni – emelte ki Györök György.

A támogatói „voucher” átadását megelőzően Széll Károly egyetemi docens bemutatta az egyetem elmúlt időszakban történt fejlesztéseit, majd az esemény végén a jelenlévők megtekintették az intézmény robotika laborját is.