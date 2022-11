Fiatal élsportolók felsőfokú tanulmányait támogató együttműködési megállapodást írt alá az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara és a MÁV Előre Sport Club. Az eseményen Molnár András, az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese arról beszélt, az egyetem dinamikus fejlődésének fontos része a partnerkapcsolatok kiépítése.

– Különösen fontosnak tartom azt, hogy egy sportegyesülettel köthetünk megállapodást. Mi alapvetően mérnök vagy mérnök közeli képzéseket folytatunk, hallgatóink egész nap a padban ülnek, ám sokkal jobb teljesítményre képes az ember, ha mellette sportol is. Pályafutása kezdetén sok sportoló fölteszi az életét egy olyan világra, ami később – pont a sport jellegéből fakadóan – relatíve korai életkorban véget ér. Ha tanulási lehetőséget biztosítunk az aktív sportolók számára, akkor az élsport utáni időkben szépen lassan át tudnak menni egy olyan világba, ami később is megfelelő egzisztenciát ad. Mi garantálni tudjuk az élsportolók számára az egyéni tanrendet, így ők akkor tanulhatnak, amikor azt a sporttevékenységük lehetővé teszi, akkor is, ha az nem esik egybe a klasszikus oktatási periódusokkal. – fogalmazott a rektorhelyettes. Kiemelte, az intézmény tervei között szerepel a sportközgazdász képzés elindítása.

Fotós: Héjj Vivien / FMH

Az együttműködésről Tálos Péter, a MÁV Előre Sport Club elnöke elmondta, az elmúlt évtizedekben a hazai oktatási intézmények „gyanakvással” tekintettek a sportolókra, s olykor feltették a kérdést: tanulni vagy sportolni szeretnének a diákok?

– Nagy öröm számunkra, hogy ma már olyan intézményekkel is találkozhatunk, melyek vezetői tudják, nem ez a jó irány. Rendkívül sok tehetséges gyermek van, aki sportban és a tanulásban is kiemelkedő teljesítményt nyújt. A profi sportolóknak – ha eredményeket akarnak elérni – évi mintegy 1000 órát kell edzeniük, ami azt jelenti, hogy napi 2-3 edzésen jelen kell lenniük. Ezt nagy kihívás összeegyeztetni komoly tanulmányokkal, de nem lehetetlen. Nagy mérföldkő számunkra az Óbudai Egyetemmel kötött megállapodás, örömmel várjuk a hosszú távú együttműködést. – tette hozzá Tálos Péter.