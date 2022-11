Ahogy azt az egykori polgármester elmesélte, a 90-es évek elején született az a döntés, amelynek értelmében az ipari hasznosításra alkalmas, beépítetlen földingatlanok az önkormányzatok tulajdonába kerültek, így Székesfehérváron pl. az Ikarus mögötti területek. - George Lorangert az Amerikai nagykövetségen keresztül ismertem meg. Olyan új üzleti modellt hozott, amely három lábon állt: az államé volt a terület, a város csinálta a rendezési tervet és a belterületbe vonást, kiterjedt európai és amerikai kapcsolatainak köszönhetően pedig ő hozta a befektetőket, akik rengeteg új munkahelyet teremtettek a városban. Jórészt ennek köszönhető, hogy a 90-es évek közepére Székesfehérvár a világ egyik legdinamikusabban fejlődő régiója lett – mondta Balsay.

A magyarok remek gondolkodók

- 29 évvel ezelőtt találkoztam először Balsay Istvánnal, viszont több mint 20 éve nem láttam – válaszolta George Loranger arra a kérdésre, hogy emlékszik vissza a közös munkára. - A 90-es évek Magyarországon egyszerre volt átok és áldás. De ma már csak a szépre emlékezem.

Az üzletember annak idején azért jött Magyarországra, hogy segítse a Ford itteni működését, így közvetetten Magyarország visszakerülését a nemzetközi gazdaság vérkeringésébe. Közben Fehérváron megalapította a saját vállalatát, amely többszáz embert foglalkoztatott és a városvezetéssel közösen létrehozta Székesfehérvár első ipari parkját, a Sóstó Ipari Parkot, ahová számos külföldi céget hozott. - Mindig is azt gondoltam, Magyarország a lehetőségek hazája, ahol magas színvonalú az oktatás, őszinte és jó emberek lakják. A magyarok okosak és remek gondolkodók. Magam köré is mindig olyanokat gyűjtöttem, akik okosabbak voltak, mint én, hiszen rendszeresen jó ötletekkel álltak elő. Az ipari parkban aztán több mint 45 cég telepedett meg, akik mintegy 16 ezer embernek adtak munkát. Büszke vagyok arra, amit létrehoztunk – mondta George Loranger, aki sosem hagyta el Magyarországot aztán. Ma is van itt háza és az év nagy részét is itt tölti. Télen Floridába költözik, a nyári hónapokban pedig tizenkét unokájának szenteli az idejét. Az üzlet mindennapos részébe ma már nem nagyon folyik bele, azt a fia csinálja, aki Budapesten él a családjával, de azért most is szeret belelátni a dolgokba.

A borok szörnyűek voltak

Amikor arról kérdezem, mi volt a legfurább emléke, amikor idejött Magyarországra, nevetve meséli, hogy nagy borkedvelőként az akkori magyar borok, amik enyhén szólva is szörnyűek voltak. Szerencsére a rendszerváltás után egyre több magán borászat jelent meg, akik nagyon odafigyeltek a minőségre, így mára bekerültek a világ legjobbjai közé. A borok mellett a pezsgők is kiválók.

A főváros közelsége is sokat jelentett

- A Goerge Lorangerrel közösen létrehozott ipari park kinyitotta Fehérvár előtt a világot, hiszen az, hogy a legnagyobb cégek idejöttek hozzánk, vonzerőt jelentett mások számára is. Ugyanakkor Fehérvár földrajzi helyzete is sokat nyomott a latban: mellettünk halad el az autópálya, ami összeköttetés jelent a gyorsan elérhető fővárossal. Ez azért is volt jó, mert egy idegen országban és kultúrában Budapest volt az ismert, biztos pont a külföldiek számára. Azzal, hogy nem vezettünk be azonnal iparűzési adót pedig még vonzóbbá tettük az ipari parkot a nagyvállalatok számára – fűzte hozzá a beszélgetés végén Balsay István, aki azzal vált el George Lorangertől, hogy a jövőben sűrűbben találkoznak majd.