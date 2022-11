A karácsonyváró adománygyűjtésben az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ, a Székesfehérvári Szociális Alapítvány, az alba Caritas Hungarica Alapítvány, az Ifjúság a Jövő Családjaiért Kulturális Egyesület, a Smart Grant Alapítvány, a Szegényeket Támogató Alapítvány ás a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete vesz részt. A szociális szervezetek mind azért dolgoznak, hogy a rászorulók ünnepeit szebbé tudják varázsolni a jótékonykodó civilekkel karöltve.

– Reményeink szerint az idei ismét egy nagyon szép advent lesz, ami egy igazi közösségformáló program. Tudjuk, hogy ehhez az időszakhoz hozzá tartozik az is, hogy akinek lehetősége, az segít, és kérjük is, hogy azoknak a rászorultaknak, akiknek kevesebb jutott, és akik, azt gondolom, figyelmet érdemelnek különös tekintettel ebben az időszakban – fogalmazott Cser-Palkovics András a gyűjtéssel kapcsolatos sajtótájékoztatón.

Mészáros Attila alpolgármester kiemelte a hét résztvevő szervezettel közösen dolgozták ki, hogyan készüljenek az ünnepi időszakra. – Ez egy nagyon fontos időszak, a mindennapok támogatása mellett ilyenkor még fontosabb a segítség. Az erőforrások hatékony szervezése tekintetében döntöttünk úgy a szervezetekkel közösen, hogy egy nagy, városi adománygyűjtést hirdetünk – emelte ki az alpolgármester. Hangsúlyozta, kérnek minden céget, vállalkozást és magánszemélyt, aki szeretne segíteni, az ezen a csatornán keresztül tegye meg idén. Ez a hét szervezet 1200 családot lát el a mindennapokban és karácsonykor egyaránt. – Kérünk mindenkit, aki teheti, az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ Irányi Dániel utcai épületébe vigye be ezeket az adományokat. Alapvetően tartós élelmiszert, édességet, gyümölcsöt és tisztálkodási szereket várunk, hiszen ezek jelentik a leghatékonyabb segítséget karácsony idején a családoknak – hangsúlyozta Mészáros Attila. Mint mondta a kezdeményezéshez már csatlakozott a Diáktanács is, akik valamennyi iskolában meghirdették az adománygyűjtést.

Tisztl Henrik, az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője kiemelte, hisz abban, hogy ez a kezdeményezés a gyújtópontja lehet egy sokkal hatékonyabb, sokkal sikeresebb együttműködésnek is. – Az Alba Bástya Központtal az utóbbi években nagyon sokat dolgoztunk az adományközvetítés terén, az alapfeladatainkban és a többletfeladatainkban is megjelent – fogalmazott a szervezet vezetője. Kiemelte, az adományokat az Irányi Dániel utca 4. szám alatt várják, ahol az infrastruktúra és a humán erőforrás is rendelkezésre áll egy ekkora gyűjtőakcióhoz. A raktár már készen áll, a mai naptól egészen december 16-ig várják az adományokat, amelyeket nem szükséges csomagokba rendezni, hiszen ezt a szervezet munkatársai megteszik, mielőtt az ünnepeket megelőzően a családokhoz juttatják az ajándékokat. Az Alba Bástya Központ nyitvatartási idejében tudják leadni a felajánlott gyümölcsöket, édességeket, tartós élelmiszereket és tisztálkodási szereket, amely az alábbiak szerint alakul:

Hétfő: 8:00 – 16:00

Kedd: 12:30 – 16:00

Szerda: 8:00 – 18:00

Csütörtök: 8:00 – 16:00

Péntek: 8:00 – 13:00