A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő alapítvány, valamint a Taliándörögdön működő KÖSZI – Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért – együttműködése közel egy évtizede, egészen pontosan 2013-ban, az Értéktár mozgalom indulásakor kezdődött.

– Anno a KÖSZI vezetői, Barzsó Gabriella, Hoffner Tibor és az értékőr mozgalom megalkotója, szellemi atya, Horváth Zsolt Úrhidán mutatták be programjaikat. Minden tevékenységük egyik közös jellemzője a jövőnket jelentő fiatalok települési közéletbe történő bevonása volt. 2014 tavaszán meghívásukra ifjúsági konferenciára utaztunk hat pusztaszabolcsi középiskolással. A diákok az elhangzott eladások hatására ebédidőben – a dörögi játszótéren – megalakították a Pusztaszabolcsi Értékőr Klubot. Hosszú, élménygazdag, szívet-lelket melengető munkával eltöltött utat jártunk be együtt. – idézte fel az együttműködés kezdetét és a fiataloktól érkező pozitív visszajelzéseket Czöndör Mihályné, a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Az értékőr klubot alapító fiatalok helyébe aztán az évek során újabb és újabb lelkes ifjak léptek, akik települési és külhoni értékutakon, kreatív feladatokon keresztül bővítik tudásukat, s szereznek értékes tapasztalatokat. A KÖSZI bázis pedig kétévente újra és újra találkozóra invitálja az értékek őrzőit, idén sem volt ez másképp. A programok során a Kárpát-medence számos pontjáról érkező felnőttek és diákok megannyi tudással és új ismerettel gazdagodtak.

– Az első nap központi témája az alfa generáció volt, s ezen belül az, miként lehet megszólítani azt a generációt, amelynek harminc százaléka már kétéves korában találkozik és kezeli a tabletet, s közülük tíz százaléknak az első szava a tablet. Hogyan lehet őket bevonni a helyi értékek megismerésébe? A „digitális nemzedék” megszólítására kialakított pedagógiai eszköztárat a nyírádi általános iskola mesterpedagógusa, Németh Andrásné Farkas Gabriella mutatta be. – mesélt a programokról Czöndör Mihályné.

A eseményen részvevők digitális helyismereti sétán is részt vehettek a Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központban, valamint a csapatok bemutathatták egymásnak az otthonról hozott „értékbatyut”.

– A mi batyunkat Kiss Johanna vasváris és Czöndör Mihály bugátos diákok mutatták be. Ők közösségi munkában sokat dolgoznak alapítványunknál, jól ismerik az értékfeltáró munkát, ezért esett rájuk a választás. A batyunkban volt a Mesés Fejér megye kiadvány, amely átfogó képet ad a megyei értékekről, valamint magunkkal vittük a helytörténeti kiadványainkat, az ÉrtékPiramis társasjátékot és egy fényképet az értékfalunkról, ami Pusztaszabolcs helyi értékeit mutatja be. Vittünk a helyi gyártású karamellás tejből is, továbbá a helyi méztermelők is képviseltették magukat. Készítettünk a szabolcsi Fejér termék címet viselő sajt felhasználásával sajtos pogácsát, helyi mézből pedig mézes puszedlit kínáltunk. A pusztaszabolcsi konyhakerteket birsalmasajt kóstolóval idéztük meg. – sorolta az alapítvány kuratóriumának elnöke az értékeket, melyekkel ismét öregbítették Pusztaszabolcs hírnevét.

A találkozón értékes tapasztalatok cserélődtek, s mindenki új ismeretekkel, tapasztalatokkal térhetett haza.