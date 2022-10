Ahogy arról Sallai Mihály, polgármester beszámolt, nagyjából egy hete fejezték be a készülékek beszerelését, amellyel azóta fűtik az intézmény négy csoportszobáját és a gyermekek által használt folyosót. Hozzátette, az óvónők visszajelzései alapján sokkal komfortosabb a hőérzet az épületben, mint amikor a gázfűtést használták. A gazdasági helyiségeket és a konyhát továbbra is gázzal fűtik. A polgármester azt is elárulta, hogy az eddigi 161 ezer forintos gáz átalány januártól 2,1 millió forintra emelkedik, ezért muszáj volt lépniük.

A klímák központi elosztóba történő bekötésekor az is kiderült, hogy az óvoda többi részével szemben, a korábbi tornaszoba feletti részen a beton födémen semmilyen szigetelés nincsen. Így arra is fény derült, hogy a Katica csoport szobájában a többszöri légtelenítés és a termosztát áthelyezése ellenére miért nem sikerült soha rendesen befűteni: a 63 négyzetméternyi szigeteletlen terület durva hőhídként szipkázta el a meleget a csoportszobából. Az önkormányzat azonnal üveggyapotot vásárolt, melyet önkéntesek segítségével 20 centiméter vastagságban, két rétegű fedésben terítettek el a csoportszoba feletti padlásrészen. A múlt héten így végre azt a szobát is kellemes melegre tudtak fűteni.