Zichyújfalu óvodájának épülete nemrégiben szinte teljesen megújult, azonban a korábbi fejlesztés során már nem kerülhetett sor az egyik mosdó felújítására, valamint a kazán cseréjére. Ezeket most mintegy 7 millió forintos beruházás keretében pótolták. A fejlesztéseknek köszönhetően amellett, hogy a kicsik komfortérzete jelentősen javulhat, a fenntartó költségei is optimálisabbá válnak az új kazánoknak használatával. Szintén új mosdóhelyiséggel gazdagodott a Zichy-kastély épülete, ahol a közel 20 millió forintos támogatásnak köszönhetően az egyik szárny ablakait is kicserélhették. A mai napon mindezek mellett Füzesiné Kolonics Ilona, a település polgármestere és Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője a 10 millió forintból megújult, Ady Endre utcát és Lenkei utcát érintő útszakaszt is átadták.



Fotós: Fehér Gábor



Tessely Zoltán felidézett néhány olyan beruházást, amelyek a ma átadottakhoz hasonlóan a Magyar Falu Program támogatásával valósult meg. – A ma átadott három beruházás összességében 37 millió forint felhasználásával készült el, de Zichyújfalu saját pályázatai tekintetében is 11 sikeres pályázatot adott már be, ez 100 millió 641 ezer forintot jelent – emelte ki az országgyűlési képviselő. Tessely Zoltán hangsúlyozta, hogy a program továbbra is folytatódik, a 2023-as költségvetésben jelen pillanatban 38 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra. – Nagyon nehéz helyzet van, ezért is kell minden fejlesztésnek örülni. Ami már kész van, azt nem veszik el tőlünk és fel is értékelődik – utalt Tessely Zoltán a jelenlegi körülményekre és az áremelkedésre.

A település polgármestere kiemelte, hogy számukra a program nagy segítséget nyújt, hiszen olyan pályázati lehetőségeket kínál, amelyek megvalósítását a lakosság közvetlenül érzékelheti. – Lehet, hogy egy mosdó elkészülte nem tűnik nagy dolognak, de amikor valaki saját lakhelyéül választja ezt a települést, eljön, körülnéz és azt látja, hogy ezek a dolgok rendben vannak, akkor sokkal szívesebben választja ezt a falut – fogalmazott Füzesiné Kolonics Ilona. A kastély épületével kapcsolatban kiemelte, nagyon jó látni, hogy valami elindult és hisz abban, hogy ha egyszer valami elkezdődik, akkor mindenki fejében elkezd motoszkálni, hogyan lehetnek folytatni. A polgármester köszönetét fejezte ki Tessely Zoltánnak, valamint azoknak a vállalkozóknak, akik ma átadott beruházásokat megvalósították.