Napsütötte Toszkán Szüreti Rendezvény – ezt a nevet kapta a nevelési év nyitóünnepsége az idén, amelynek középpontjába az olasz gasztronómia került. Az óvoda külső segítséget is hívott: Bencze Viktória, akinek gyermekei korábban maguk is a Hétpettyesbe jártak, évek óta Olaszországban dolgozik az év egy részében, itthon pedig főzőtanfolyamokat tart. Többek között kicsiknek is. Semmilyen szempontból nem volt hát ismeretlen számára a terep.

A délelőtt folyamán a nagycsoportosok – akik pénteken az egész ovira főztek – tésztát gyúrtak, nyújtottak és formáztak. Tagliatelle, azaz hagyományos olasz szélesmetélt készült az óvoda egyik csoportszobájában. A kicsik nemcsak élvezték a munkát, de ügyesen gyúrtak és dolgoztak a tésztagéppel is. Délután aztán bővül a kör: megérkeznek a szülők is, akik már előzetesen is nagyon lelkesek voltak, amikor hírét vették a gasztro napnak, ugyanis ők is bekapcsolódhatnak a főzésbe: készül majd bruschetta (fűszeres paradicsomos pirítós), bazsalikomos pesto és mascarponés csokoládés pohárkrém, de a felnőttek is megismerkedhetnek a tagliatelle készítés fogásaival. Mindezek mellett számos egyéb olasz finomságot lehet majd megkóstolni, így többek között toszkán májas, pármai sonka, mozzarella, szarvasgombás-pecorino sajtos szósz és - a szülőkre gondolva – prosecco is kerül az asztalokra.