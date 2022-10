– Ezzel a Malom utcai ingatlanegyüttes felszabadul, s nem biztos, hogy belváros-kompatibilis, ám a szolgáltatásban mégiscsak kulcskérdés szolgáltatás szervezése a jövőben innen történik meg – mutatott közbe a város vezetője a csalai telepen –, olyan korszerű eszközökön, amely a Depónia dolgozóinak mindennapi munkáját is segíteni fogja. Nagy dolog, amit itt most átadhatunk – tette hozzá, ahogy azt is: alapvető közszolgáltatásról van szó, s megköszönte mindazoknak a munkáját, akik ebben részt vesznek. – Másrészről ez egy környezetvédelmi beruházás is, ebben a tekintetben is nagy előrelépés ez a fejlesztés.

Az üzemeltető nevében így szólt Steigerwald Tibor:

– Jelenleg 325 ezer ember hulladékát gyűjtjük, szállítjuk és kezeljük Csalán. Ehhez és az adonyi telephez 143 település tartozik, vagyis több mint 500 ezer ember hulladékát kezeljük. A szelektív hulladékot pedig teljes mértékben ezen a csalai telepen dolgozzuk fel – majd hozzátette: – Az adonyival együtt a csalai az ország jelenleg legmodernebb létesítménye. Év elején megtörtént a próbaüzem, amely sikerrel zárult, így az érkező hulladékot biztonsággal tudjuk feldolgozni. Ez vegyes hulladék esetében évente 50-55 ezer tonnát, szelektív hulladék tekintetében pedig 15 ezer tonnát jelent – tudtuk meg, ahogy a bejárás során azt is: ez utóbbit ráadásul teljes mértékben feldolgozzák és további hasznosításra küldik. A 10 hektáros csalai területen a vegyes hulladék feldolgozó, valamint szelektív hulladék feldolgozó mellett szociális és iroda épület is helyet kapott.