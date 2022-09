Nem újdonság, hogy a művelődési házat, amelyet korábban mindenki Vörösmarty-nak hívott – bár hivatalosan sosem viselte ezt a nevet - tavaly Csoóri Sándorról nevezték el. Arról sem mondott le az önkormányzat, hogy megvásárolja a Csoóri-házat, amelyben méltó emléket állíthatnának a költőnek. Ám ennek egyik akadálya, hogy az épület magántulajdonban van, a másik pedig az a magas összeg, amelybe a rossz állapotban lévő épület megvásárlása és felújítása kerülne. Az álom, miszerint egy Székesfehérvár-Zámoly kerékpárút megépülésével a falu bekapcsolódhatna az ország kulturális-turisztikai vérkeringésébe, már csak hab lenne a tortán. Erre úgy tűnik, egyelőre még várni kell. Ám a polgármester, Sallai Mihály bizakodó és úgy véli, ha egyszer sikerül megtenni az első lépést, azt biztosan követni fogják a továbbiak is.

Zámoly mindenesetre készül erre. Kicsi, mégis jelentőségteljes lépésnek tekinthető, hogy ismét szabaddá vált a Kőkeresztként ismert régi uradalmi kereszt a Rákóczi és a Vörösmarty utcák kereszteződésénél. Ezt a keresztet a háború után, 1948-ban újították fel, később azonban – nagyjából húsz évvel ezelőtt – a szomszédos terület gazdája elkerítette. Onnantól lehetetlenné vált, hogy a zámolyi hívek, akik minden Mária napikor innen indulnak és zarándokolnak el a Bodajki Segítő Szűz Mária Kegyhelyhez, megérinthessék Krisztus testét. Az önkormányzat nyáron kimérette a területet, a kereszt ma ismét közterületen áll!

A kerekszenttamási templomrom, amely a Zámolyi Önkormányzat tulajdonában került

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Folyamatban van a kerekszenttamási templomrom „hazatérése” is. Ha pontosak akarunk lenni, a terület sosem tartozott Zámolyhoz, ám Kérrel egyetemben a török hódoltság előtt Kerekszenttamás is Zámoly közelében állt. Templomának romja ma is látható és emlékeztet az egykori településre. A zámolyi önkormányzatnak most sikerült egy csereszerződés keretében megegyeznie a terület gazdájával és amint a földhivatali eljárások lezárulnak, a templomrom a zámolyi önkormányzat tulajdonába kerül.

Hogy Zámolyon komolyan gondolják a turizmus fellendítését, azt egy 21. századi informatikai újdonság is bizonyítja: a látnivalók összességét hamarosan a Cavendish-megállóban lévő és a református templom előtti táblákra is kikerülő QR-kódok segítségével ismerhetik meg és kereshetik fel a turisták.