Amint Tankó Zoltán, az Ikarus Global Zrt. vezérigazgatója a feol megkeresésére elmondta, kedden újabb négy elektromos Ikarust adtak át a Volánbusz részére. A hátralévő három tiszta üzemű busz pedig a tervek szerint szeptember végén érkezik meg a székesfehérvári helyi tömegközlekedés számára.

Tankó Zoltán elmondta, az eddigi visszajelzések nagyon jók a már a város útjait rovó öt autóbusszal kapcsolatban. A most átadott újabb négy busz felépítésében, technikai jellemzőiben nem tér el a korábbiaktól, ez egyébként előírás is volt a közbeszerzésen.

Júliusban már bemutatták az első két elektromos buszt, és a későbbi, összesen 12 darabból álló állományhoz tartozó töltőállomásokat is a Volánbusz fehérvári telepén. Augusztus legelején érkezett meg a következő három, most pedig az újabb négy jármű. Információnk szerint egyébként várhatóan már a jövő héten üzembe is állnak az új elektromos buszok Székesfehérváron.

A Volánbusz székesfehérvári telephelyén júliusban adták át az Ikarustól megvásárlásra kerülő 12 elektromos autóbuszból álló flotta első két járművét.

Fotós: Fehér Gábor / Forrás: Fotó: Fehér Gábor

Ugyancsak jó hír a fehérvári gyártású elektromos busszal kapcsolatban, hogy - amint arról az e-cars.hu beszámolt - szeptember első felében menetrendszerinti járatként tesztelik az új, tisztán elektromos Ikarust a lengyel fővárosban, melyhez hat évtizeden át elválaszthatatlanul hozzátartozott a legendás márka. A helyi tömegközlekedési vállalat szerint az Ikarus 120e típusú, elektromos hajtású, városi alacsonypadlós autóbuszt korábban már Krakkóban is tesztelték, most pedig „folytatja lengyelországi turnéját”. A busz csütörtöktől szeptember 16-ig ingázik majd a varsói főpályaudvar (Dworzec Centralny) és a Varsó melletti Konstancin Jeziorna üdülőváros közötti vonalon.