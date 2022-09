A két parlament között köttet most megállapodás, hivatali és parlamenti szinten egyaránt – árulta el az egyiptomi főtitkár érkezését követő sajtótájékoztatón Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Az egyiptomi politikus ittlétének apropója kapcsán elmondta: – Sok lehetőség van ebben a kapcsolatban, kulturális, gazdasági és politikai értelemben egyaránt. A két ország célja, hogy ez ne csak a legmagasabb állami szinten történő együttműködést jelentsen, hanem alacsonyabb szinten is megvalósulhasson – fogalmazott a város vezetője, utalva arra a pár héttel ezelőtti testületi döntésre, mellyel a város képviselői megszavazták a testvérvárosi kapcsolat kialakításának szándékát Luxor és Székesfehérvár között. – Luxor egy ősi történelmi város, épp úgy, ahogy Székesfehérvár is, így logikus volt a döntés, hogy testvérvárosi kapcsolatban lépjenek egymással szövetségre.

A megállapodás aláírása várhatóan még idén megtörténik – tette hozzá Cser-Palkovics András. A főtitkár szintén köszöntötte a fehérváriakat, s elmondta: a mostani együttműködés a két ország között egyébként is fennálló együttműködés folytatása – mind gazdasági, mind pedig politikai és társadalmi szinten. A főtitkár üdvözölte a testvérvárosi kapcsolat létrehozásának szándékát, s elmondta: Magyarországot nem kell bemutatni Egyiptomban, hiszen régre visszanyúló kapcsolat áll fenn a két ország között. Emellett most azt reméli, hogy a két város között hamarosan további kulturális és gazdasági kapcsolatok és létrejönnek.