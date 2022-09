Immár huszonegyedik alkalommal rendezik meg a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítésére hivatott Európai Mobilitási Hetet. A szeptember 16. és 22. között zajló események sorozatával kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót Mészáros Attila alpolgármester, Igaz Krisztina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője és Pukler Gábor a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke.

– Azt gondolom, hogy a közlekedésre való tudatos nevelés nagyon fontos, hiszen látjuk, hogy nem lehet elég korán elkezdeni – emelte ki Mészáros Attila az óvodások és az iskolások számára szervezett programelemekkel kapcsolatban. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a város egyértelműen kiáll az elektromos járművek támogatása mellett, amit jól mutat többek között az is, hogy Fehérváron az elektromos járművek továbbra is ingyenesen parkolhatnak, hogy az elmúlt hetekben több elektromos autóbusz állt forgalomba, amelyek flottája szeptember végéig újabb három járművel bővül, hogy több mint egy éve közösségi elektromos rollerekkel lehet közlekedni a városban és remélhetőleg még idén a kerékpárok is megérkeznek Fehérvárra. – Talán most már ne nevezzük jövőnek, hanem bízzunk benne, hogy egyre inkább a jelen autóinak és elektromos járműveinek bemutatója lesz – fogalmazott Mészáros Attila a szeptember 18-án megrendezendő Elektromos járművek napjával kapcsolatban, amely a Menő jövő címet viseli.



Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap



Pukler Gábor elmondta, hogy az Európai Mobilitási Hét fő programjának tekinthető vasárnapi rendezvény keretében idén is az a cél, hogy a látogatók ne csak kiállítás keretében nézhessék meg a járműveket, hanem ki is próbálhassák azokat. – Lesznek tisztán elektromos autók, amik megtekinthetőek és kipróbálhatóak, lesznek elektromos rásegítéses kétkerekűek, kerékpárok, robogók, nagyobb motorok, illetve az elektromos rollerek több fajtása is megtalálható lesz – emelte ki Pukler Gábor. Mint mondta, az eseményen jelen lesznek a témához kapcsolódó különböző kiállítók, mint a töltési infrastruktúra szolgáltatók, akiktől sok érdekes információt tudhatnak meg az érdeklődők. – Idén először lesz olyan kiállító, aki az elektromos autók használt akkumulátoraiból készít otthoni tárolási megoldást, amellyel akár a napelemekkel megtermelt áramot lehet tárolni – emelte ki az új innováció bemutatását a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke.

Igaz Krisztina a kísérőprogramok sokszínű listáját ismertette. Mint mondta, a hagyományokhoz híven szeptember 16-án, pénteken délelőtt startol a Gurulj velünk! felvonulás, ahova az óvodásokat várják kismotorokkal, futóbiciklikkel, biciklikkel és rollerekkel. Ezen a napon keresik a város legmobilisabb osztályát is. Az általános iskolások idén is izgalmas feladatokban mérhetik össze tudásukat, a vetélkedőnek pedig az is fontos része, hogy a tanulók minél többféle közlekedési eszközzel érkezzenek. Ezekre az eseményekre szeptember 13-ig várják az intézmények jelentkezését a www.fehervariprogram.hu weboldalon. Péntek este a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Fürdősoron található épületére helyeződik a hangsúly. Igaz Krisztina elmondta, mivel a mobilitási hét a közlekedés mellett a környezettudatosságról is szól, különböző tervezők és alkotók környezetbarát anyagokból készült termékeinek kiállítását tekinthetik meg a látogatók, akiket slam poetry, filmvetítés, táncbemutató és koncert is vár majd.

Szeptember 16. és 18. között a városban lesz látható a Petőfi Irodalmi Múzeum új mozgó tárlata is. Az interaktív kiállítást egy buszban alakították ki. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője kiemelte, hogy az Elektromos járművek napját Cser-Palkovics András rendhagyó módon egy tesztvezetéssel nyitja majd meg. Annak érdekében, hogy mindenki kipróbálhassa a járműveket, ezen a napon 6:00 órakor lezárják a Rákóczi utca és a Várkörút egy szakaszát, amit 20:00 órakor nyitnak meg újra a forgalom előtt. Vasárnap több programelem között válogathatnak az érdeklődők, amelyekről bővebben a www.fehervariprogram.hu oldalon olvashatnak.