Az Országos Játéknap jó apropó arra, hogy minél több gyermek letegye az okos eszközöket és a távirányítót, hogy aztán végre azt tegye, amit neki kell: Játsszon. Így volt ez pénteken Kincsesbányán is. A játékos délelőtt táncházba fulladt, melyet Mayerné Faragó Barbara óvodapedagógus vezetett. Az eseményen ott sürgött forgott a település polgármestere is. Murányi Mariann úgy fogalmazott: -Játszani fantasztikus és játszani mindig kell, de az különösen jó volt, hogy végre, sok-sok évtized után, újra ugyanazokat a játékokat játszottuk, amiket még mi játszottunk gyerekkorunkban. Volt bújócska, elvesztettem zsebkendőmet, kacsa- kacsa-liba és sok más. Itt nem volt semmi virtuális, csakis igazi, valódi játék. A környezet szerencsére megvan hozzá, éppúgy, ahogy az oktatók, illetve a nevelők is. A gyerekeket muszáj kimozdítani otthonról, különösen a számítógép elől és az még külön öröm volt a mai nap folyamán, hogy a szülők is velük együtt játszottak, mondta település vezetője.

Ehhez kapcsolódott Varga Judit a helyi, Napraforgó Óvoda intézményvezetője, aki hozzátette: -Már eleve úgy jöhettek be ma reggel a szülők az óvodába a gyerekekkel, hogy akadálypályán keresztül tudták csak megközelíteni az óvoda öltözőit. Az is fontos lenne, hogy ezeket a játékokat megjegyezzék a mai szülők, mert sajnos nagyon sok a számítógép meg a telefon a környezetünkben és elfelejtjük, milyen jó játékok vannak.

Azonban nem merült ki a program a Faludombon, illetve az utcán tartott játékkal és táncházzal. Az óvónők úgy szervezték a napot, hogy délután, a gyerekekért érkező szülőket meghívták egy legalább negyedórás közös játékra, ahol ténylegesen játszani kell a gyerekekkel. Volt foci, lehetett dekázni, gumizni, de persze megjelentek a nagy klasszikusok is, mint a bújócska vagy a fogócska.

Az intézményvezető úgy fogalmazott: -Mivel a mai gyerekekkel nem játszanak ezért szükség van az ilyen programokra, ám ezek csak úgy épülnek be, ha közös élménnyé válnak. Szerencsére a szülők befogadók erre, így az óvónők azt szeretnénk, ha hagyománnyá válna. Így talán a gyerekek megtanulják és a későbbiekben átörökítik az így szerzett tudást és magát a játék örömét az újabb generációknak.

Varga Judit hozzátette: -Egyre kevesebb gyereket lehet látni az utcán, a játszótereken játszani, vagy kirándulni a környező erdőkben. Megpróbálunk mi, velük foglalkozó felnőttek is jó példával elől járni és persze minél többször kijönni ide, hogy teljen meg újra játékkal a játszótér.