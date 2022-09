– Egyetlen repülés sem maradt el, pedig elég jelentős erejű szél fújt, ám még az ejtőernyős ugrásokat is biztonságosan végre lehetett hajtani – értékelt Szilády Dezső, az Albatrosz Repülő Egyesület elnöke. – Látszott, hogy a közönség ki volt éhezve a repülésre, de sikereseknek bizonyultak a hagyományőrzők bemutatói mellett az egyéb más földi programok is. A Hungarocontrol standja előtt egész nap hosszú sorok kígyóztak, sokan szerettek volna beszélni a légi irányítókkal, részt venni a nyereményjátékban. De nem unatkoztak a katonák sem, akik nem csak a leszállópálya mellett, de az új hangárban is nyitottak toborzó pontot.

A rendezvény alapvetően két részből, katonai és a polgári bemutatókból állt össze. A legnagyobb érdeklődés természetesen mindig a Gripen érkezését övezi.

– Idén a Gripen pilótája demo programot repült, azaz füstölőkkel, infracsapdákkal színesítette a bemutatót, teljes műrepülést hajtott végre Majerik Máté főhadnagy. Ez azért volt több, mint tavaly, mert akkor csak áthúzásokat végzett a Gripen, a bemutató pilóta nem tudott részt venni az eseményen. Remek volt a kétszeres világbajnok Józsa Dávid, aki az Albatrosz Repülő Egyesület elnökhelyettese, Vári Gyulát is láthattuk a Jak-52-es fülkéjében, aki egy nagyon szép bemutatót repült, megcsodálhattuk Imreh Lajos és a Mi-2-es helikopter programját is, amely ugyancsak meghazudtolta az aerodinamika törvényeit, majd Veres Zoltántól ismét olyan repülési manővereket láttunk, amelyek minden elismerést megérdemeltek.

Fotós: Tihanyi Tamás

A 27. légiparádé volt minden eddigi közül a leglátogatottabb, ez körülbelül tízezres tömeget jelentett. Az érkezők közül sokan maguk is felemelkedtek valamelyik sétarepülést végző légijárművel.

– Akik korán keltek, azok minden akadály nélkül eljutottak a repülőtérre, azonban akik később, 11 óra körül indultak útnak, azok óriási dugóba kerültek – ismerte el Szilády Dezső. – Sajnos a létesítményhez jelenleg csak egyetlen út vezet, amely a hatalmas forgalomhoz képest kevés. Nagyon hiányzik a 62-es műút felől vezető útszakasz megépítése, csak ez a fejlesztés lenne képes az ilyenkor kialakuló torlódást megszüntetni. A forgalmi dugó a világ minden repülőnapján tapasztalható probléma, akár a kecskeméti, akár a külföldi rendezvényeket nézzük, sajnos nem ritkán egy-két, de még három órát is várakozniuk kell ilyenkor a látogatóknak.