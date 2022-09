Idestova egy éve, hogy a szervezőkben (Hangvető Kft.) megfogalmazódott a gondolat: népszerűsíteni a Magyar Népdal Napja szellemiségét olyan programokon keresztül, melynek minden elemében ott van a népdal és a népi hagyomány. Ez az eszme idén is célt ért. Martonvásár kedvenc ingyenes szabadtéri fesztiválján – amelyet a népdal alternatív ünnepének is szoktak nevezni – összeér a kortárs és a hagyomány.

A rendezvény fő célja az, hogy minél többen megtapasztalják a népdalok szépségét az éneklés örömét. Mindezt a szombati kilátogatásunkkor karnyújtásnyira is megtapasztalhattuk. Szalóki Ági zenekarával táncra perdítette a színpad előtt álldogáló szülőket és gyerkőceiket egyaránt, mosolyt csalva a táncoslábúak arcára. Az aranytorkú énekesnő magyar és beás népdalfeldolgozásokat, énekelt verseket adott elő zenésztársaival, a vastaps pedig nem maradhatott el.

Sokan voltak kíváncsiak szombaton a koncertekre a főtéren.

Fotós: Kecskés Zoltán

A koncertek mellett, között és alatt is bőségesen akad látnivaló: elnyúlhatunk a Brunszvik-kert lombjai alatt a babzsákokon, vagy egy pokrócon, de ha ahhoz van kedvünk be is vásárolhatunk a kézműves piacon. De ha mindez nem lenne elég, akkor családi programokon és workshopokon is részt vehetünk: dobolhatunk és énekelhetünk, vagy éppen megnézhetjük Kása Béla fotókiállítását, akit az erdélyi és kárpát-medencei táncházmozgalom és népzenészek legfontosabb fotósaként tart számon a szakma.