Az ünnepélyes avató az évnyitó kedves gesztusaival forrt össze az eső miatt az intézmény falain belül zajló eseményen. Nyeste Ferenc László intézményvezető díszoklevéllel köszöntötte a leendő elsősöket, akik csillogó szemekkel és nagy tapsvihar közepette vették át első elismerésüket. A nagyobbak pedig a tanulást ösztönző mondókával, versekkel üdvözölték a legfiatalabb diákokat és társaikat.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő emelkedett hangulatban idézte fel a gyerekeknek Harry Potter világát, ahol a varázslat tette a Roxfortot egy csodálatos, különleges hellyé. Kiemelte, hogy Etyeken is történtek hasonló csodák az elmúlt években, amely a romokból épült újjá. Példaként hozta fel az iskola azon traktusát, ahol a művészeti oktatás folyik, közel 60 millió forint fejlesztés történt ott a tavalyi tanévben, és ez folytatódott tovább az intézmény többi részén. Nyáron mintegy 12 és fél millió forintos felújítás zajlott. Mindeközben olyan fejlesztések történtek a településen 150 millió forint értékben, amelyek a gyerekek biztonságosabb közlekedését teszik lehetővé az intézmény és a lakóhelyük között. Ünnepi beszéde végén egy hatalmas horderejű bejelentésre is sor került, miszerint az álmok továbbíródnak Etyeken. Ahogy Tessely Zoltán fogalmazott, az önkormányzat egy olyan sikeres pályázatot nyújtott be, melynek értelmében 1 milliárd forintból új óvoda épülhet Etyeken, amihez Magyarország kormánya 500 millió forinttal járul hozzá. Természetesen a taps ezúttal sem maradhatott el az egybegyűltek részéről.

Ezt követően Mészáros Péter atya és Sípos Dániel tiszteletes úr megáldották a felújított iskolaépületet és a 2022/2023-as tanévet.