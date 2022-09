Mindegy mit, csak sportoljon a gyerek – ez az egyszerűen lefordított lényege annak a kitételnek, amely a Nemzeti Alaptanterv rendelkezései alapján kimondja: az iskola a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés órában szervezi meg. Sokféleképp oldhatják meg az iskolák, pedagógusok ezeket az alkalmakat, melyeknek egy részét külső sportközpontokba szervezhetik – vagy éppen az iskola falai közé hívhatják az edzőket azért, hogy színesítsék a sportolási lehetőségek palettáját. Ezek az aktivitások sok szülő számára jelenthetnek vonzó tényezőt, amikor döntést hoznak arról, hova vigyék a gyereket iskolába. Utánanéztünk, most mit terveznek az iskolák, illetve mire készülnek az idei tanévben. A Székesfehérvári és a Dunaújvárosi Tankerületi Központok pedig abban segítettek eligazodni, milyen mozgáslehetősége van az intézményeknek ezen a területen: vajon dönthetnek maguk arról, milyen sportegyesületekkel, intézményekkel kötnek szerződést? Az iskolák fenntartói vajon hogyan készülnek a várhatóan növekvő rezsiköltségekre, melyek miatt megeshet, bezárul előttük számos lehetőség?

- A heti öt tornaórából legfeljebb heti két óra, amelyet más sporttevékenységekkel is tölthetnek a tanulók, többek között: úszás, néptánc, közösségi és más sportjátékok, szabadtéri sportok, természetjárás, kirándulás – szögezte le megkeresésünkre a Dunaújvárosi Tankerületi Központ szakembere. Agárdi Adrienn, a központ Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztályának vezetője hozzátette: ezen kívül az iskolai sportkörben, vagy sportszervezet, sportegyesület keretei között végzett igazolt sporttevékenységgel is kiváltható heti két óra testnevelés. A gyakorlati megvalósítás minden esetben a helyi igények és lehetőségek figyelembe vételével és a fenntartóval való egyeztetést követően történik.

De hogy mi lesz az idei évben a kiszervezett tornaórák egy részével? Erről Török Szabolcs fehérvári, és Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna, dunaújvárosi tankerületi igazgató is hasonlóképpen vélekedik: mint fogalmaztak, a kormány célja, hogy az iskolák zavartalanul, a hagyományos tanrendben működjenek, így készültek a 2022/2023. tanévre. A háború és a brüsszeli szankciók olyan súlyos energiaválságot és gázhiányt okoznak Európában, hogy ennek kimenete jelenleg még nem látható. Ezért folyamatosan figyelemmel kísérik a nemzetközi és a hazai fejleményeket – vagyis, ahogy mindenki, kivárnak.

A dobás technikájának finomítása: repülnek a pétanque-golyók a Zichy ligetben

Ahány iskola, annyiféleképpen állnak a kérdéshez a közösségek, intézményvezetők. A Martonvásári Beethoven Általános Iskola diákjai például Érdre járnak úszásoktatásra 5-6. osztálytól, az alsósok azonban iskolán belül néptáncolnak tornaóra keretében – árulta el Csapó Tamás iskolaigazgató, hozzátéve: felsőben tömegsport rendezvényeket is tartanak, helyi bajnokságokkal. Vagyis „házhoz viszik” a mozgást.

A székesfehérvári István Király Általános Iskola pedig egyrészt kihasználja a közelében – palotavárosi tavaknál – lévő lehetőségeket, másrészt viszik a diákokat külső helyszínekre is. Krählingné Kovács Tünde igazgató elárulta: a tornaórák nagy részét saját tornatermükben, illetve a közeli pályákon oldják meg, ám emellett úszásoktatás is indul a 2. és az 5. évfolyamnak szeptember 12-től.

- Hogy meddig, még kiderül – tette hozzá, ahogy azt is: emellett most kértek engedélyt arra, hogy a Bregyóban heti kétszer atlétika edzésen vehessen részt egy-egy évfolyam. - Gondolkoztunk még más lehetőségeken is, de az iskola földrajzi helyzete miatt nehéz elvinni a diákokat távolabbi helyszínekre, buszt pedig alig tudunk szerezni – kapacitáshiány miatt – mutatott rá a nehézségekre az iskolaigazgató, aki reméli, a következő téli szezonban is kihasználhatják majd a Zichy ligetben felállított korcsolyapálya adta lehetőségeket, valamint hogy a diákjaik körében népszerű petanque-ot a jövőben nem csak a közeli pályán, de saját udvarukon belül is űzhetik majd tornaóra keretében a fiatalok.

Gárdonyban, a Gárdonyi Géza Általános Iskolában jelenleg ugyan nincs kiszervezett testnevelés óra, van viszont saját falaikon belül űzött kézilabda. Náluk edz ugyanis az NB I-es kézilabda utánpótlás csapata, így a szakember „anyag” is helyben van. Továbbá a közelükben található Katlan remek mozgási lehetőséget biztosít – tornaóra keretében is – az iskola fiataljainak. Lábadi Zoltán, az iskola igazgatója hozzátette: korábban a kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola uszodájába jártak a gárdonyiak is, de most inkább kivárnak – meglátják, hogy alakulnak a világban a rezsiárak…