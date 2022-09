A 2022-es nyár meglehetősen megterhelő volt az aszály és a hőség miatt, ám amint ennek vége lett, a rétre is kivonultak a munkagépek. Először csak szalagozást vehetett észre a járókelő, mostanra azonban már a földmunkák is megkezdődtek. Megkérdeztük hát az önkormányzatot, mire számíthatunk a közeljövőben s mikorra fejeződhetnek be a munkálatok? Ez utóbbi ugyan kérdéses még, de amint az önkormányzat közölte: a „Fehérvár Tüdeje – Zöld város” projekt kivitelezése fásítással és az erdőtelepítés előkészítésével indult meg. A munkálatok során időszakosan munkaterületté válik a rétnek a Maroshegyre vezető kerékpárúttól keletre eső része, ahol már láthatóak is a védendő ősgyepes területek határvonalai. A munkagépek felvonulását követően megkezdődik a tereprendezés, közművesítés. Vagyis vélhetően egy időre elzárják a sétálók, kirándulók elől a munkálatokba bevonandó szakaszokat. Arra kérik a látogatókat, hogy ez idő alatt a kerékpárúttól nyugatra eső terület felé menjenek, s kerüljék el a kitűzéssel már a helyszínen kijelölt munkaterületeket.