Szeptember 12-én, hétfőn elkezdődött a rágcsálók irtása a főbb fehérvári vízfolyások mellett. Amint azt a városgondnokság közleményében közreadta, "a figyelmeztető felirattal ellátott dobozokban kihelyezett irtószer véralvadásgátló hatóanyagot tartalmaz, mely lenyelve és gyomron keresztül felszívódva emberre és állatra egyaránt veszélyes lehet. A méreg ellenszere Konkion injekció (K1-vitamin), beadását kizárólag orvos végezheti. Az irtószert szeptember 12-től Székesfehérvár területén lévő nyílt vízfolyásoknál folyamatosan kihelyezik és az irtószeres dobozokat október 12-től folyamatosan visszaszedik."

Lapunk megkeresésére Kenyeres Dániel, a városgondnokság belvízrendező mérnöke elmondta, a szereket meghatározott távolságonként helyezik ki a szakemberek egy zárt műanyag dobozban. A hely adottságaitól függően pedig figyelemfelkeltő felhívást is kiakasztanak annak közelében – például egy fára vagy egy hídpillérre –, miszerint sem embernek, sem állatnak nem érdemes piszkálnia az eszközt, mert az mérgező anyagot tartalmaz. Emellett törekednek a nehezebb hozzáférhetőségre is, vagyis eleve olyan dobozba teszik a mérget, amelybe egy rágcsáló fér csak be. Egy kisgyerek, vagy egy kutya, macska leginkább akkor juthat a szerhez, ha ezt a külső dobozt megrongálják.

– Hosszú ideje itt dolgozom már, eddig szerencsére nem találkoztunk olyan esettel, amikor emberi szervezetbe jutott volna a méreg. A háziállatoknál azonban előfordult mérgezés – emelte ki a mérnök. Majd hozzátette: ez egy hosszú hatású szer, a megjelenő tünetek függenek attól is, hogy mennyit fogyaszt belőle (jelen esetben) az állat, s hogy a házi kedvencnek mekkora a mérete. Amennyiben a kisállat bármi szokatlan tünetet produkál egy séta után, ajánlott azonnal orvoshoz fordulni vele!

Kenyeres Dániel érdekességképpen azt is elmondta: a patkány egy nagyon szívós, okos állat. Amikor új anyaggal találkozik, társai közül az időset vagy a beteget küldi be "tesztelni" a "zsákmányt", és figyeli, az hogyan reagál rá. Ha rosszul lesz, netán meghal, egyszerűen ott hagyja az állatot és a szert is.

Van olyan doboz, ami kifejezetten jól látható helyre került – például ez, a Tóparti és Kodolányi közötti

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

– Éppen ezért egy hosszabb hatású mérget alkalmazunk, amely körülbelül három nap alatt fejti ki tényleges hatását, vagyis jellemzően három nap múlva hullik el tőle a rágcsáló – ezt már Nagy Zoltán, a dobozok kihelyezését végző Albatox Kft. ügyvezető igazgatója mondta. Vele egy, fiatalok és idősek által is sokat látogatott helyszínt, a Rózsaliget környékét vettük szemügyre. Itt két dobozt vehetnek észre a járókelők: egyet könnyebben, a Tóparti- és Kodolányi-iskolák közötti parkolónál, a vízfolyás mellett, a parton, egy fa tövében, a másikat pedig a Mészöly Géza–Szabadságharcos utak kereszteződésében, a híd rejtekében. Mindkét doboz kulccsal zárt, vagyis garantált, hogy csak úgy a szert kivenni senki nem tudja, legfeljebb csak akkor, ha a műanyag tartót tönkreteszi – de ezt, mint az imént megírtuk, senkinek sem ajánlják saját maga és mások érdekében sem.

Nagy Zoltán elmondta, Székesfehérváron mintegy 30 kilométer hosszú szakaszt fednek le, a dobozok az egyes részeken 150-200 méter távolságra vannak egymástól. Évente kétszer, tavasszal és ősszel végeznek irtást. Mindegyik alkalommal egy-egy hetet vannak kint a dobozok, hogy az irtás valóban hatékony legyen.