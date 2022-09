Molnár Tamás reményét fejezte ki, hogy ahogy a korábbi években, úgy most is több érdeklődőnek megtetszik a civilek élete és esetleg a továbbiakban ők már mint új önkéntesek kapcsolódnak be a város életébe.

Pisch úgy fogalmazott, az esemény honlapján és a plakátokon látható műsorok sokszínűsége miatt szinte családi napnak lehetne mondani.

Bár a héten hidegfront közeleg, a szervezők nem hátrálnak meg. Sok esőt nem ígér ugyan a meteorológia, ám a Civil Napot még az eső sem állíthatja meg. Lesz ott gyerekkoncert, játszóház, mesemondás, örömtánc dal és tánc, sőt még önvédelmi harci bemutató is.