Sokakat meglepett a hír, amikor a Nádas étterem tulajdonosai és üzemeltetői közhírré tették számukra is fájdalmas döntésüket: végleg bezárnak. Kádi Attila és Kádiné Egri Ilona 2022. július 3-án nyitotta ki utoljára az éttermet, ezért nehéz szívvel, de búcsút vettek vendégeiktől. Úgy fogalmaztak: „itt töltöttük életünk nagyon nagy részét. Sajnos a generációváltást semmilyen formában nem tudnánk megvalósítani, ezért is döntöttünk immáron 5-6 évvel ezelőtt úgy, hogy előbb-utóbb meg kell válnunk tőle. Most adódott egy lehetőség, melyben a város fejlődésének érdekében a helyi önkormányzat is támogatott bennünket. A különböző feltételezések, találgatások lezárásául szeretnénk mindenkit tájékoztatni, hogy az étterem helyén egy gyönyörű szép épületegyüttes fog megvalósulni…”

A jelenlegi épület a 80-as években épült, megmentése pedig a volt tulajdonosok szerint már nem volt opció. Ám az étterem maga jóval régebbi történeteket őriz, amely mára már csak a leírásokból ismerhető. Kárpáti Miklós helytörténeti kutató így mesélt róla:

- A Nádas korai időszakáról nagyon kevés adatom van, kép pedig egyáltalán nincs. Az első képem egy, a háború utáni többképes képeslap jobb alsó sarkában látható. Valószínű, hogy az Ürményi- majd Nádasdy-uradalom csárdája vagy kocsmája volt a Velence-Gárdony-Dinnyés-Pákozd út mellett - a déli parton így lehetett Fehérvárra jutni. Mindenesetre a harmincas évek elején, mint régi csárdaépületet emlegetik az ekkor 8 szobás vendégfogadót, ami a szálláson kívül teljes ellátást is biztosított a vendégeknek. Az épület Dinnyés felőli végénél a visszaemlékezések szerint náddal fedett jégverem is állt – tudjuk meg, ahogy azt is: az épület külső kinézete - náddal fedett, vastag vályogfalak, apró ablakokkal - szintén igazolja, hogy régi, 18-19. századi építésű. Az sem kizárható, hogy a 20. század elején csak az épület egy részében működött csárda, kocsma, mert a régi öregek "cselédház"-ként is emlegették.

Az étterem egy 1958-as képeslapon



A harmincas évektől, az újabb vendéglők, turistaszállások megjelenése után kezdték Nádfedelesként emlegetni és ezt a nevet viselte egészen 1964-es leégéséig, ezután az új cserépfedés miatt nevet váltott, Nádas lett - mind a mai napig.

A Fejér Megyei Hírlap 1964. június 4-i lapszámában fényképpel együtt számoltak be a sajnálatos esetről: „A Velencei-tó kedvelt szórakozóhelye, az agárdi Nádfedeles Csárda tegnap délelőtt a konyha kéményéből tüzet fogott. A száraz nádfedél a viharos szélben percek alatt lángba borult. A riadókészültség 35 tűzoltója a tűz keletkezésétől számított 20 percen belül a helyszínen volt és hozzálátott a tűz oltásához, de kevés eredménnyel, mert a begyulladt nádfedelet megmenteni már nem tudták. A tűz körül összegyűlt nyaralók, a helyi lakosok a csárda dolgozóival közösen a fogható értékeket kimentették, így azok nem váltak a tűz martalékává…„ Nem sokkal több, mint két hét elteltével (1964. június 21-én) pedig már arról szólt a hírlap, hogy „Újjáépül a nemrég leégett agárdi Nádfedeles Csárda. A munkálatokban több magán- és állami vállalkozó vesz részt. (…) Tervek szerint július 1-én újra megnyílik a csárda.”