Pénteken délelőtt a Márkus hegyen koszorúztak a bányaszerencsétlenségben elhunyt 37 bányász emlékműve előtt Mór város képviselői, majd este a bányász szobornál helyezték el a megemlékezés virágait, koszorúit. Szombaton délután aztán egy éjszakába nyúló bányásznapot tartottak az északi iparváros lakosai. Az esemény első felvonása a koszorúzás volt a Millenniumi parkban.

Az egybegyűlteknek Grell Károly mondott egy rövid köszöntőt. a Mór-Pusztavám Bányász Szakszervezet elnöke azt mondta: -Megérdemlik, hogy emlékezzünk rájuk és hogy szeretettel koszorúzzuk elődeink emlékét, mert nagy lépéseket tettek a bányászok a város fejlődésének érdekében.

Grell Károly kérdésünkre elmondta, hogy bár már nincs működő mélyművelésű bánya, a móri szakszervezet továbbra is összetart. A tagok között van bányász felmenőkkel rendelkező 37 éves fiatal, aki maga sosem volt bányában, de vannak sokan, akik a föld alatt dolgozták le az egész életüket. Utóbbiak közül is kiemelkedik az érdekvédelmi szervezet legidősebb tagja, aki egy mélyben és felszínen is dolgozó 91 éves hölgy.

Fenyves Péter is megjelent az eseményen. A polgármester beszédet nem mondott, de kérdésünkre elmondta: -Minden érintett városban, így Móron is a történelem szerves része a bányászat és a bányász kultúra. Ennek az ősi szakmának a tisztelete még mindig megvan, és bár korábban mindig fényes ünnepekkel és különböző nagy rendezvényekkel tisztelegtek a bányász szakma előtt, most csak az emlékeinkből élünk. A Millennium téren kialakított kis bányamúzeumnál minden évben megemlékezünk a szakma régi képviselőiről, nem feledve azokat a fiatalokat sem, akik még a mai napig hasonló területen dolgoznak, igaz ők már csak erőművi tevékenységben.