Talán ma már kevesen tudják, de valaha az azbeszt egy sikeralapanyag volt. Nem véletlen, ugyanis teljesen természetes, kiváló hőszigetelő képessége van és nem mellesleg ellenáll a tűznek és a savaknak is ez az olcsó, hajlékony és rugalmas anyag. A 20. század második felében számos helyen felhasználták, többek között az építőiparban tetőfedésre, burkolásra és szigetelésre, vagy akár csövek, tartályok készítésére. A mindentudó anyag bekerült a házakba, így a panelépítések idején valamennyi magas épületbe is, és évtizedeknek kellett eltelnie, mire kiderült, hogy káros az egészségre. A felismerés után lassan mozdult a gépezet, így egyik ház épült a másik után úgy, hogy négyzet alakú lapokból, vagy nagyobb, hullámos táblákból készült a pala borította a tető. A fő gond abban áll, hogy az azbesztet az időjárás és a légszennyezés károsítja. A felületi kopás során rostszálak szabadulnak fel, amelyeket könnyen visz a szél, méghozzá egészen a légzésben résztvevő szerveinkig. Az azbesztszálak belégzése többféle betegség kialakulásában is szerepet játszik. Ez volt tehát a kiváltó oka annak a döntésnek, mely szerint hazánkban 2005 óta tilos azbesztet használni az építőiparban. Sőt, a meglevő felületeket is bontásra ítélik, méghozzá szigorú szabályok betartását követően, mentesítve ezzel az egészségkárosító anyagtól az élettereket. A cél az, hogy 2023-ra azbesztmentessé váljon az Európai Unió összes állama.

A pályázatot most kell beadni, ám a bontással lehetőség szerint várjuk meg az elbírálásról szóló határozatot

Forrás: Palocsai Jenő / FMH

A pályázat benyújtásának határidejéig még megtehetjük, hogy összeszedjük azokat a dokumentumokat, amik ehhez kellenek. Az alábbi feltételek mindegyikének meg kell felelni, vagyis a természetes személyek esetében kell rendelkezni hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlával, illetve vevőazonosítóval a pályázatban érintett ingatlan vonatkozásában és igazolnia kell, hogy rezsicsökkentésre jogosult.

Elengedhetetlen feltétel a fotódokumentáció, pontosabban egy közeli és egy távoli fotó az elszállítandó anyagról. De be kell nyújtani egy kitöltött és aláírt nyilatkozatot a tulajdonjogról, illetve ha úgy van, akkor kell ehhez egy aláírt meghatalmazás, illetve gondnoki nyilatkozat. Az összeállított csomaghoz csatolni kell a legutolsó elszámolási időszakra vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési számla minden oldalát is. Fontos a megadott feltételeket maradéktalanul összeállítani, ugyanis a későbbiekben hiánypótlási lehetőség nincs. Ha a pályázati anyag egyben van, akkor lehet benyújtani, kizárólag elektronikusan a https://nhkv.hu/azbeszt linken. A benyújtási határidő június 20-án indult és augusztus 22-ig tart.

Régi és új, örök harca dúl, de a trapézlemez lényegesen kisebb súlyú és semmi káros anyagot nem tartalmaz

Forrás: Palocsai Jenő / FMH

A támogatás egyszeri, de nem pénzben jelentkezik, hanem a pályázati dokumentációt figyelembe véve begyűjtik, majd ártalmatlanítják az azbeszthulladékot. Önrészt vállalni nem kell, a pályázatnak köszönhetően teljesen ingyen szabadulhatnak meg a tulajdonosok az azbeszt tartalmú építőanyagoktól, de az fontos kikötés, hogy az ingatlanonként elszállítható maximális mennyiség 300 m2. Vagyis ezzel is számolnia kell annak, aki meg akar szabadulni a HAK 17 06 05* típusú azbeszthulladéktól, ami felbukkanhat a tetőn, a kerítésben, a homlokzatburkolásban vagy éppen a válaszfalakban. De ezt az alapanyagot használták a régi gáztűzhelyek, illetve a sütők környékét védő azbesztlapok, valamint sok épületen belüli ivóvíz vagy szennyvízcső, bekötővezeték gyártása során is.

Akinek olyan terve van, hogy ilyen alapanyagú épületrészt bont, annak érdemes kihasználni a kínálkozó lehetőséget, ugyanis a veszélyes hulladéknak minősülő anyag minden egyes köbméterét súlyos tízezer forintokért szállítja el a területileg illetékes hulladékkezelő.