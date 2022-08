A címben szereplő mondatot ki is írták egy táblára kedden, az egyik, Budai úti OMV kútnál. Valószínűleg az ott dolgozók megelégelhették a 480 forintért tankolni próbálók sorozatos kérdéseit és ezért folyamodtak ehhez a megoldáshoz. Tény, hogy kedd délután körülnézve legalább négy fehérvári benzinkút esetében nem volt lehetőség a 95-ös, "ársapkás" benzin tankolására. Kedden délután jártunk a Palotai úti Shell benzinkútnál is, ahol le volt kötve a 95-ös benzin tankolópisztolya, de hasonló tapasztalatot szereztünk a Lövölde utcai, másik OMV kútnál is. Három MOL kútnál is jártunk: a Seregélyesi úti két töltőállomásnál, illetve a Balatoni út végén, Szabadbattyán felé eső benzinkúton is, de ezeknél nem tapasztaltunk hasonló problémát.

Ugyanakkor például ma, szerdán kora délután a Palotai úti Shell kútnál már újra vásárolható volt a 95-ös, ársapkás benzin.

A gondot feltehetően az okozhatja, hogy csak bizonyos, limitált mennyiséget kapnak a kutak, s ez pedig hamarabb elfogy, mint a nem hatósági áras, magsabb oktánszámú benzin, s így várni kell a következő szállítmány érkezésééig.

Önök tapasztaltak hasonlót? Ha igen, kérjük, írják meg nekünk, hátha tudunk egy aktuális, friss képet adni az aktuális helyzetről!