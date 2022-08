A gólyák többsége azért került be a Sóstó Vadvédelmi Központba, mert nagy a szárazság, kevesebb a táplálék, és általánosságban elmondható, hogy nagyon le vannak gyengülve az idei költés fiókái. Ebben az évben a gólyapárok az átlagosnál több fiókát is nevelnek, ebből is adódik, hogy kevés a tápanyag és több esetben legyengült, kiszáradt fiókák kerültek be a vadvédelmi központba – írta meg a székesfehérvári portál a gólyák intézménybe kerülésének előzményeit. Hozzátéve: a most szabadon engedett tizenhárom gólya között volt olyan fióka, ami csak kiugrott a fészekből és nem tudott utána felszállni, de volt olyan is, amelyik feltehetően mérgezett patkányt evett a tápanyaghiány miatt. Egy másik gólya pedig azért került be, mert nekirepült legyengültségéből adódóan egy háztetőnek, és ott fennakadt.

Mietsch Rita, a Sóstó Vadvédelmi Központ vezetője megadta a felszállási engedélyt

Forrás: Bácskai Gergely / ÖKK

Ezek a madarak a központ kültéri gólyakifutójában erősödtek, ebből kifolyólag ismerik is egymást, azonban várhatóan csak addig maradnak együtt, amíg augusztus végén el nem indulnak délre. "A madarak kondíciója és mellizma nagyon fejlett, és tulajdonképpen indulhatnak Afrikába. Augusztusban a madarak elengedése azért is fontos, hogy a hónap végén legyen erejük elköltözni" – mondta a helyszínen a portálnak Mietsch Rita, a Sóstó Vadvédelmi Központ vezetője.