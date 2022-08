Frissen Fejérből 22 perce

Négy földrész madarai Fehérváron (képgaléria)

A Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesülete 27. alkalommal rendezte meg éves kiállítását, börzéjét és vásárát a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házban. Tavaly a járvány miatt ők sem tudtak találkozni, most sem tudott mindenki eljönni, de így is huszonkét kiállító mintegy háromszáz madara várta a látogatókat szombaton egész nap, és várja zajosan, énekelve vasárnap egészen 15 óráig. Négy földrész – Amerika, Afrika, Ázsia és Ausztrália – madárvilága mutatkozott be, kisebb, közepes és nagyobb méretű papagájok, pintyek, kanárik és más tollasok.

Tihanyi Tamás Tihanyi Tamás

Akár egész életén át társai lehetnek egy embernek Forrás: Hajagos Katalin

– Olyan példányokat is hoztunk, amilyeneket korábban még nem – mondta Hajagos Katalin, az egyik kiállító. – Lehet látni nálunk fénypapagájokat, barátpapagájokat, standard törpepapagájokat, nagy számban egzótákat. Lelkes kiállítóink szerencsére megint a helyükön vannak és származásukat tekintve szinte a bolygó minden pontjáról mutatnak madarat. Ezek egyike például az eredetileg Ausztráliában élő hullámos nimfapapagáj, vagy a dél-amerikai és afrikai törpepapagáj. Jellemzően meleg égöviek, de elmondható, hogy az itt lévő papagájok nagyon nagy többsége jól alkalmazkodott a mi enyhe teleinkhez. Saját tapasztalatom is, hogy védett helyen könnyen átvészelik a teleket és akár korán költhetnek. Vasárnap 15 óráig még láthatóak a díszes madarak a vasútállomás melletti művelődési házban

Forrás: Hajagos Katalin A kiállító elmondta, hogy ezek a madarak már jól érzik magukat nálunk, generációk óta mesterséges környezetben élnek és szaporodnak. Nekik már nincsenek vadon befogott őseik, ezért alkalmazkodó képességük is nagyobb: akár kinti mínusz hét fokban fürdenek, amennyiben a helyükön például már a plusz két fokot eléri a hőmérséklet. De mennyire lehet egy madár az ember barátja? Szépek, kényesek és nem bírják egyedül: díszmadarak kiállítása Székesfehérváron

Forrás: Hajagos Katalin – Akinek egy-két ilyen madara él napi közelségben, és esetleg már fióka korától nevelte, szoros lehet az érzelmi kötődés – folytatta Katalin. – Egy papagáj annyira meg tud szelídülni, hogy szinte folyamatosan keresi az emberrel a kontaktust, például úgy, hogy a vállára száll. Mi, akiknek sok madarunk van, tudjuk, milyen színt örökítenek, ismerjük költési szokásaikat, vagy azt, mennyire jól neveltek. Nálunk, madarasoknál egyébként elterjedt vélemény, hogy senki ne tartson csak egy díszmadarat, ha nem tud folyamatosan foglalkozni vele, mert ha egy madár egyedül érzi magát, depressziós lesz és akár kopaszra tépheti a saját testét. A nagytestű papagájok 30-40 évet élhetnek, akár egy emberöltőt is végig kísérnek, de nem bírják az egyedüllétet. Ezért azt szoktuk mondani, hogy vagy legyünk mi a társai, vagy legyen a madárnak saját párja.

Négy földrész madarai Székesfehérváron Fotók: Hajagos Katalin

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!