Valamivel fél hat után értünk oda a jeles eseményre, ám a Városház téren semmivel sem voltak kevesebben vagy többen, mint egy átlagos estén. Csupán egy mikrofonállvány és néhány aktivistából lehetett következtetni, hogy itt valami készül.

Aztán néhány perccel a kezdés előtt megjelentek a Mi Hazánk Mozgalom zászlói is, mellettük a néhány tucatnyi tüntetővel. Az elmúlt napok hasonló eseményeit figyelembe véve, nincs is min csodálkozunk. Hétfőn például Pécsett, ahol többek között Dúró Dóra is beszédet mondott, a beszámolók szerint mindösszesen százan lehettek. Ez a létszám pedig a fehérvári eseményen sem volt nagy. A Fehérvár Televízió munkatársával közösen rá is kérdeztünk a rendezvényt megkezdése előtt Novák Előd alelnöknél, hogy milyenek a visszajelzések a demonstrációkkal kapcsolatban és mekkora tömegre számít itt, Fehérváron.